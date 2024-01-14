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شاهد/اصغر خطيب جمعة بالعالم يتكلم عن غزة..خمن من اي بلد هو؟

الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاصغر خطيب جمعة في العالم "عبدالرحمن بجأش" هو يتحدث ببراعة عن العدوان الاسرائيلي على غزة ويدعم اهل فلسطين.

العالم-فلسطين

وعبدالرحمن بجأش هو خطيب جمعة من اهالي مدينة تعز اليمنية.

وقال في خطبته تحت عنوان "غزة انتصار لا انكسار" اقول لكم يا بني صهيون ان الشيخ صالح العاروري لن يموت وانما سيعود اليكم على هيئة صاروخ او قذيفة ان شاء الله.. انه كلما اغتيل قائد يتم صناعة صاروخ بإسمه.

واضاف: في عام 2003 اغتالوا الشيخ إبراهيم المقادمة، -عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وأحد أهم مفكريها ومفكري الحركة الإسلامية في فلسطين-، فعاد اليهم ليلة راس السنة على هيئة صاروخ هز كل تل ابيب وقضت مضاجعهم.. فاغتالوا الشيخ احمد ياسين -مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ورئيسها-. فعاد اليهم في معركة طوفان الاقصى على شكل قذيفة قتلت مئات الجنود واصابت الآلاف بإعاقة والان تم اغتيال الشيخ صالح العاروري..لكن اقول لكم يا بني صهيون ان الشيخ صالح العاروري لن يموت وانما سيعود اليكم على هيئة صاروخ او قذيفة ان شاء الله.. انه كلما اغتيل قائد يتم صناعة صاروخ بإسمه.

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