طهران: الجرائم بحق غزة لن تنقذ كيان الفصل العنصري من خطر الانهيار

العالم - ايران

وقال ناصر كنعاني، في تغريدة له على منصة "إكس"، 100 ألف ضحية فلسطينية (بينهم أكثر من 23 ألف شهيد وأكثر من 60 ألف جريح) نتيجة حرب الـ 100 يوم التي شنها الكيان الصهيوني على غزة، سجل تاريخ أسود ومخز ومخجل للأبد في صفحات التاريخ وفي محكمة الضمير الإنساني لكيان "إسرائيل" المزيف والحكومة الأمريكية.

كما قال: لم يحقق الكيان الصهيوني أدنى إنجاز استراتيجي وهذه الجرائم لن تنقذ كيان الفصل العنصري من خطر الانهيار ولن تضيف سوى سقوط الكيان والذل والمسؤولية الدولية للداعمين المعروفين.

وأوضح كنعاني أن المستقبل لفلسطين وشعبها المظلوم الصابر والمقاوم.