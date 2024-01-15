الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤
٠٨:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران: الجرائم بحق غزة لن تنقذ كيان الفصل العنصري من خطر الانهيار

طهران: الجرائم بحق غزة لن تنقذ كيان الفصل العنصري من خطر الانهيار
الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن الجرائم بحق غزة لن تنقذ كيان الفصل العنصري من خطر الانهيار.

العالم - ايران

وقال ناصر كنعاني، في تغريدة له على منصة "إكس"، 100 ألف ضحية فلسطينية (بينهم أكثر من 23 ألف شهيد وأكثر من 60 ألف جريح) نتيجة حرب الـ 100 يوم التي شنها الكيان الصهيوني على غزة، سجل تاريخ أسود ومخز ومخجل للأبد في صفحات التاريخ وفي محكمة الضمير الإنساني لكيان "إسرائيل" المزيف والحكومة الأمريكية.

كما قال: لم يحقق الكيان الصهيوني أدنى إنجاز استراتيجي وهذه الجرائم لن تنقذ كيان الفصل العنصري من خطر الانهيار ولن تضيف سوى سقوط الكيان والذل والمسؤولية الدولية للداعمين المعروفين.

وأوضح كنعاني أن المستقبل لفلسطين وشعبها المظلوم الصابر والمقاوم.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

عبداللهيان: أهداف الكيان الصهيوني في حرب غزة لم تتحقق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف