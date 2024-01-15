الاحتلال يستمر في استهداف جنوب لبنان ويتجاوز الخطوط الحمراء

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم ان الاحتلال الاسرائيلي لم يتوقف عن اعتداءاته طوال ليل أمس واستهدف العديد من القری وخاصة بلدة کفرکلا التي انهمرت عليها القذائف بشدة وعلی کل انحاء البلدة بالاضافة الی الرمايات الرشاشة التي کانت تستهدف المنازل المواجهة للجدار العازل بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وأشار مراسل العالم الی القصف الذي استهدف بلدة حولا وربة لاتين وبليدا وعيترون وميس الجبل وصولاً الی القطاع الاوسط أي عيتا الشعب التي ايضاً استهدفت بالقذائف والقصف المدفعي الذي طال انحاء متعددة من هذه البلدة.

ولفت مراسل العالم الی تجاوز الاحتلال الاسرائيلي ما تسمی بالخطوط الحمراء من خلال الغارات العنيفة التي شنها علی منطقة اقليم التفاح وايضاً علی بلدة صديقين جنوب مدينة صور وتبعد هذه المناطق مسافة کبيرة عن الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

وجاءت هذه الهيستيريا الاسرائيلية بعد عمليات نوعية قامت بها المقاومة کان ابرزها قصف مستوطنة کفريوغال التي قتل فيها باراک ايالون وهو قائد مجموعة الجهوزية في هذه المستوطنة واصابة مستوطنين هناک.

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