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تخوّف من إطلاق حزب الله آلاف الصواريخ على حيفا وتل أبيب

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

المقاومة في لبنان افتتحت عملياتها في اليوم الثاني بعد المئة ضد مواقع الاحتلال الاسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية باستهداف ‏تجمع ‏لجنود الكيان في محيط موقع الراهب في الجليل الغربي بالأسلحة المناسبة وبإطلاق صواريخ بركان بإتجاه محيط رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا.

العالمخاص بالعالم

ومن منطقة ميرون بالجليل الأعلى في جبل الجرمق شمال فلسطين المحتلة سمع صوت انفجار وشوهد تصاعد للدخان وتحدثت وسائل إعلام الاحتلال عن الاشتباه بسقوط صاروخ أُطلق من لبنان كما تحدثت عن إطلاق صاروخ مضاد للدروع أطلق تجاه 'برانيت' بالجليل الأعلى.

صحيفة 'معاريف' العبرية كشفت عن أن الجيش الإسرائيلي فُوجئ بالصواريخ المضادة للدروع التي أطلقها حزب الله على قاعدة ميرون الجوية قبل نحو اسبوع، مقرة أنه كان هجومًا ناجحًا، متسائلة ما الذي سيمنع حزب الله من مفاجأة الكيان مرة أخرى وإطلاقه آلاف الصواريخ على حيفا وتل أبيب؟

صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية وتحت عنوان كابوس صواريخ حزب الله المضادة للدروع قالت إن هناك عددا غير قليل من العائلات الإسرائيلية ستضطر للتعامل مع الدمار الهائل الذي لحق بمنازلها، معتبرة أن البعض سيجبر على التدمير وإعادة البناء والبعض الآخر سيتعين عليه تجديده وقسم ثالث لن يعود إلى الشمال خوفاً من تكرار السيناريو الذي حدث في غزة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن تعرض الكيان ومستوطنيه للإذلال وفقدانهم ما أسمته شرفهم الوطني والردع عند الحدود الشمالية لافتة الى أن حزب الله يدفن شهداءه وسط مراسم حاشدة بينما يُدفن القتلى في المستوطنات الشمالية في الظلام وبحضور عدد محدود من الناس.

وتغطية للفشل، نفذ الاحتلال الاسرائلي غارات جوية على المنازل في القرى الجنوبية اللبنانية ومنها حولا والخيام وميس الجبل كما أغار على أطراف بلدتي عيتا الشعب وراميا وقصفت مدفعيته أطراف راشيا الفخار و الهبارية . واطلق جنود الاحتلال النار والقنابل الدخانية بإتجاه مزارعين في خراج بلدة الوزاني دون تسجيل اصابات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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