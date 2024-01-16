شاهد/لاعبو ريال مدريد يتعرضون للسرقة في الرياض!

العالم- السعودية

وظهر عدة شبان يافعين وهم يصورون حافلة تحمل شعار ريال مدريد ويدخلون إليها ويسرقون ما بداخلها من أطعمة، ويتباهون بذلك أمام العدسات ويشاركون المقاطع ضمن منصات التواصل.

وذكرى الأمن السعودي ببيان، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشبان الأربعة وإحالتهم للنيابة العامة.

فيما لم يؤكد تبعية الباص للنادي على الرغم من أن شعار النادي الملكي كان واضحاً على الحافلة.

ليست الفضيحة الأولى في السعودية!

وهذه ليست الفضيحة الأولى التي تتعرض لها السعودية في استضافة مثل هذه المناسبات.

فقد تسببت سياسات الرياض في مخالفة الاتفاق مع ناديي فنربخشة وغلطة سراي التركيين لإقامة نهائي كأس السوبر التركي في إلغاء المباراة.

جاء قرار الإلغاء بعد عودة لاعبين الفريقين التركيين إلى الفنادق ورفض لعب المبارة، وذلك بسبب رفض السلطات السعودية لهم بلبس قمصان عليها صورة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وعرضت وكالة الأناضول مقطعًا يظهر مغادرة الجماهير التركية ملعب حديقة الأول في الرياض ودعم هذه الجماهير لقرار أنديتهم عدم لعب مباراة كأس السوبر التركي.