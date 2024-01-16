عبداللهيان إلى سويسرا لحضور منتدى الاقتصاد العالمي + صور

العالم – إيران

وجاءت زيارة امير عبداللهيان تلبية لدعوة سويسرا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في أعمال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفضلا عن حضور برامج هذا الاجتماع، سيجري وزير الخارجية الإيراني مباحثات مع نظرائه وعدد من كبار الشخصيات القادمة من دول مختلفة للمشاركة في هذا الاجتماع؛ حيث سيتم مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، في الصعيدين الإقليمي والدولي من قبل الجانبين.

هذا والتقى وزير الخارجية الإيرانية فور وصوله، من نظيره وزير الخارجية النرويجي سبنبرت إيد، وتباحث معه القضايا ذات الاهتمام المشتركة.