مسؤول اسرائيلي بارز: 'الأونروا' هي حماس، وحماس هي 'الأونروا'!

العالم - الإحتلال

وقال إدلشتاين، وهو قيادي بارز في حزب"لليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة على منصة "إكس": "الأونروا هي حماس، وحماس هي الأونروا".

وأضاف بأنه قال هذه الكلمات لسفراء الاتحاد الأوروبي في كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم.

وكان المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني، قد صرح قبل يومين، بأن مصر لم تغلق معبر رفح يوما منذ بدء العدوان على قطاع غزة حتى الآن، واتهم تل أبيب بتعطيل دخول المساعدات إلى القطاع.

واعتبر إدلشتاين أن "الحرب على غزة، فرصة لتغيير الحياة في الشرق الأوسط بأكمله، وأن عليهم ألا يفوتون ذلك".

وتابع: "القضاء على حماس، وإحداث تغيير جذري في نظام التعليم الفلسطيني وعدم التسامح مطلقا مع أكاذيبهم التي لا نهاية لها، هو السبيل الوحيد".