كيف تشاهد قناة العالم الاخبارية؟

يمكنكم استقبال قناة العالم بتقنية (HD) على:

قمر نايل سات 201- التردد 11900- الاستقطاب عمودي- معدل التصحيح 5/6- الترميز 27.500 Msymb/s- وضع القمر: 7درجات غربا

قمر اکسبرس AM8- التردد11671-الاستقطاب افقي- معدل التصحيح 3/4- الترميز 16.600 Msymb/s- وضع القمر: 14 درجات غربا

بامكانكم متابعة بث القناة على الإنترنت من خلال البث المباشر على موقع القناة على العنوان التالي:

https://www.alalam.ir/live

وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تنقل لحظة بلحظة آخر الآخبار وهي على :

موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي على العنوان التالي:

https://twitter.com/alalam_arabic

قناة (تلغرام) للتواصل الاجتماعي على العنوان التالي:

https://t.me/alalamarabic

كما أن خدمة (RSS) متوفرة على العنوان التالي:

https://www.alalam.ir/rss