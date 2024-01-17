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خلال منتدى دافوس..

تصريحات مهمه لـ'عبد اللهيان' حول استهداف ارهابيين بعدد من دول المنطقة

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

اكد وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان خلال منتدى دافوس: ان طهران سترد بقوة على أي هجوم على أمنها القومي.

العالم- ايران

واضاف امير عبد اللهيان في كلمته: ان إيران تحترم وحدة أراضي العراق، مؤكدا ان الضربات على العراق كانت تستهدف أنشطة الموساد الإسرائيلي ضد طهران.

واوضح اننا قدمنا معلومات استخباراتية للعراق بشأن أنشطة الموساد في كردستان العراق.

وحول استهداف الارهابيين في باكستان كشف وزير الخارجية الايراني: الإرهابيون المستهدفون في باكستان هم على صلة بـ"إسرائيل"، مشددا على ان طهران استهدفت الإرهابيين فقط في باكستان.

وفي الشأن الفلسطيني قال وزير الخارجية ان الأضرار الناجمة عن العدوان على غزة ستطال الجميع إذا لم تتوقف جرائم الكيان الإسرائيلي في غزة على الفور.

واكد ان الدول التي طبعت علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي بضغط من إدارة ترمب لم تحقق أي فائدة.

يتبع

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