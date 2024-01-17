نجم الكرة الإيراني مهدي طارمي: هذه رسالتي لشعب فلسطين!

العالم- ايران

وصرح طارمي خلال مقابلة مع صحيفة الوطن القطرية، انه من الواجب دعم الشعب الفلسطيني وأدعوهم ان يبقوا قويا على الرغم من هذا الوضع الصعب.

وقال: " أولا أدعو الشعب الفلسطيني أن يبقى قويا"، مضيفا: "يتألف المنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم من أفضل اللاعبين، وهم متحدون وهذا أمر جيد للغاية".

واضاف هداف فريق الغرافة القطري سابقا : "فلسطين لديها فريق جيد للغاية وأتمنى لهم التوفيق في كأس أمم آسيا".

وصرح: "إن دعم جماهير كرة القدم الإيرانية للقضية الفلسطينية أمر ضروري. هذه هي قضية حقوق الإنسان، وفي الوضع الحالي، العالم كله يتحدث عن الأوضاع المعيشية السيئة للفلسطينيين الذين يعانون منها هذه الأيام".

وتغلب منتخب إيران على نظيره الفلسطيني بنتيجة (4-1) الأحد، على استاد المدينة التعليمية، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس آسيا 2023، المقامة في قطر حتى 10 فبراير/شباط المقبل.

طارمي نجم إيران: نحن هنا لحصد اللقب

كما قال نجم نادي بورتو البرتغالي مهدي طارمي، في مقابلة مع "العربي الجديد"، عن رسالته للاعبي المنتخب الفلسطيني: "أقول لهم: كونوا أقوياء خصوصا في ظل الوضع الصعب في فلسطين حاليا. منتخبهم يملك لاعبين جيدين لعبوا جيدا وعادوا بالنتيجة، أتمنوا لهم كل التوفيق".

وعن الانتصار قال طارمي: "لعبنا كما كنا نريد، وحقننا انتصارا مهما. دائما أحس أنني في بيتي عندما ألعب هنا (مَثَل فريق الغرافة القطري سابقا)، كانت أوقات مميزة لي ودائما أكون مسرورا على ملاعب قطر. هذا البلد يتمتع ببنية تحتية مميزة وكل ما تحتاجه هو على أعلى مستوى".