تظاهرات تجوب تركيا للتنديد بالصمت الدولي على جرائم الاحتلال بغزة

العالم – خاص بالعالم

وقال زينب شاويش وهي متظاهرة تركية:"لقد جئنا هنا ضمن تظاهرات نسير لاجل فلسطين لنبقي صوتنا حاضراً دائما ومدافعا عن غزة، نحن نشعر بالضيق لأن أهلنا يقتلون دون ان تكون هناك تحركات فعلية من الحكومات لقد جئنا لنضغط على حكومتنا والحكومات الاسلامية من أجل ان تتحرك وتنقذ اخواننا".

التفاعل الشعبي والهتافات الغاضبة تركزت نحو مقاطعة الاحتلال على المستوى السياسي والاقتصادي، واستثمار الادوات الدبلوماسية الرسمية نحو معاقبة الاحتلال وتحركات اسلامية لفك الحصار المفروض على غزة وفتح معبر رفح بشكل كامل".

وقال جواد ايجلان متظاهر تركي:"يجب على كل شخص ان يشعر بالخجل طالما ان اخوتنا يتعرضون للقتل والحصار، نحن كشعوب جاهزون للقتال لكن ليس باليد حيلة لذلك على الحكومات والحيوش ان تتحرك وتوقف كل اشكال تطبيعها مع هذه الكيان الصهيوني".

فيما قال محمود ياسين اوغلو وهو متظاهر تركي:"نحن نقول انه يجب على تركيا ان تتحرك وان توقف كافة علاقاتها مع الاحتلال الصهيوني، وهناك قنوات دبلوماسية يجب ان تتفعل مثل علاقتنا مع مصر علينا الضغط من اجل فتح معبر رفح لننقذ اهلنا ونمدهم بالغذاء والدواء".

وساهم الضغط الشعبي في تركيا وحملات المقاطعة الى تراجع حجم التبادل التجاري مع الاحتلال الى 50٪ الا ان الاوساط الشعبية لازلت تضغط باتجاه المقاطعة الكاملة بما فيها المقاطعة الدبلوماسية.

اوقفوا حرب غزة وقاطعوا الاحتلال رسائل ومطالبات باتت لا تغيب عن التفاعلات الشعبية والتظارهات المتضامنة مع فلسطين، وهي رسائل تأمل الاوساط الشعبية، هنا ان تلتقطها الأوساط السياسة الرسمية في تركيا من اجل تحرك اكثر جدية في طريق مقاطعة الاحتلال على كل المستويات.

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