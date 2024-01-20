شاهد/برغر الجراد في السعودية بـ 50 ريالاً!!

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موسم الجراد في السعودية يتم استغلاله في بعض المناطق، حيث يتم صيده وبيعه لمحبي أكل الجراد، ويتم عمل بعض المأكولات، ومنها "برغر الجراد".



يتم غسل الجراد وتنظيفه في المرحلة الأولى، ثم يوضع في ماء ساخن نظيف، ويترك على النار لمدة ساعة، ثم يؤخذ بعد ذلك ليخلط مع البصل والفلفل، ثم ينقل إلى الخبز مع إضافة "كاتشب" .





ويصل سعر كيس الجراد إلى 50 ريالا سعوديا ويحتوي على قرابة 100 جرادة.





وتتباين ردود فعل السعوديين على تناول الجراد، فيرى البعض منهم أنها حرية شخصية، ويشير فريق آخر إلى أنه طعام الأجداد.



وكشف فهد العنزي، من أهالي القصيم، خلال مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، أنواع الجراد، وقال: "هذا ألذ أنواع الجراد ويتم وضعه وهو حي في الماء، وأهم شيء يتم طبخه وتنظيفه جيدًا، وله فوائد عديدة".



وعن طريقة عمل برغر الجراد، شرح قائلًا: "وهو حي يتم وضعه في وعاء كبير مليء بالماء على النار، وبعدها يتم وضع الغطاء حتى لا يطير، وبعد ساعة يتم إخراجه من الماء، ثم وضعه في وعاء آخر به ماء نظيف ثم يطبخ لمدة ساعة أخرى".

وفي لقطة أخرى، قام بطبخ البصل مع الجراد، ووضع معه القليل من الخضار الملون، ثم خلطهم مع بعض، حتى تكون الطبخة جاهزة.

وبين المقطع أنه بعدما أصبحت الطبخة جاهزة، قام "العنزي" بوضع القليل من الجراد على خبز "البرجر"، ثم وضع الكاتشب، وأوضح أنه يمكن تناوله مع الخس.

يتميز برجر الجراد بمذاقه الغني ورائحته المميزة، كما أنه من الأطباق الصحية، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتين وانخفاض في السعرات الحرارية.

في الآونة الأخيرة، أصبح برجر الجراد شائعًا في بعض الدول الغربية، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وذلك بسبب اتجاه الناس نحو تناول الأطعمة الصحية والصديقة للبيئة.