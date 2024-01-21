الداخلية الإيرانية: القضاء على أكثر من 10 خلايا إرهابية بعد حادثة كرمان

العالم – إيران

وأشار ميرأحمدي في حديث إعلامي إلى تعاون الأجهزة الأمنية والاستخبارية والقوات المسلحة التي تسهر على راحة المواطنين والتصدي لمؤامرات الأعداء، ويعكفون على اكتشاف وإلقاء القبض على عناصر الشبكات الإرهابية، موضحا أن عدم الكشف عنها إنما يتم للحفاظ على الأمن النفسي للمواطنين.

وشدد ميرأحمدي على أن المسؤولين يبذلون قصارى جهودهم للإعلان عن كل ما يتوصلون إليه في الوقت المناسب وما يبعث على طمأنينة المواطنين، محذرا من الإصغاء للجهلة الذين يريدون تثبيط معنوياتهم أو ينشرون الشائعات لتحقيق أهدافهم السياسية ويتجاهلون الجهود المكثفة للمسؤولين في البلاد.

وتابع قائلا إن: السياسة التي تعتمدها الجمهورية الاسلامية الإيرانية إزاء الشبكات الإرهابية، إنما هي سياسة هجومية وليست دفاعية، كالتي تم في إطارها استهداف الإرهابيين المحتلين لمدينة إدلب السورية الذين كانوا مصدر تهديد لشعبنا المسلم.

وأشاد المسؤول الإيراني بالذين يدافعون عن مراقد وأمن العتبات المقدسة ويجاهدون الأعداء وهم بعيدون عن وطنهم آلاف الكيلومترات، وقال: إن هذا الجهاد إنما يتم لعدم استهداف الشعب الإيراني والشعوب الإسلامية في المنطقة من قبل الإرهابيين.

وأكد: لولا جهاد هؤلاء الذابين عن العتبات المقدسة، لكانت مختلف مناطق إيران الإسلامية تشهد في كل يوم حوادث مرة ومروعة كالتي شهدتها مدينة كرمان وسقط خلالها العشرات بين شهيد وجريح.

وقال مساعد وزير الداخلية الإيرانية في الشؤون الإمنية: إن المدافعين عن العتبات المقدسة والمحافظين على أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يقاتلون اليوم الإرهابيين الذين يتلقون الدعم من أميركا والكيان الصهيوني في خندق واحد ومن أجل تحقيق هدف واحد.

وشدد المسؤول على أن: رأس الأفعى لعصابة داعش هو الكيان الصهيوني، وطالما لم يتم قطع رأسها فإن المنطقة لن تشهد الأمن والاستقرار أبدا.. هذه المنطقة سوف تشهد قريبا بإذن الله الأمن والاستقرار بالقضاء على هذه الغدة السرطانية.