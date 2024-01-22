طهران.. تشييع مهيب لجثامين المستشارين الايرانيين الشهداء

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان جثامين المستشارين الايرانيين الشهداء، وصلت الی طهران، بعدما طاف الشعب السوري بهم قبل يومين حول مرقد السيدة زينب سلام الله عليها في دمشق.

واستشهد حجة الله امیدوار (صادق امیدزادة)، علي آقازادة، حسین محمدي، سعید کریمي و محمد امین صمدي إثر هجوم اسرائيلي صباح يوم السبت، استهدف منزلهم في منطقة مزه في غرب دمشق.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أن تواجد المستشارين العسكريين للجمهورية الإسلامية الإيرانية في سوريا جاء بدعوة رسمية من الحكومة السورية وأنهم يلعبون دورا هاماً في مساعدة سوريا حكومةً وجيشاً وشعباً على مكافحة الإرهاب وإحلال السلام والاستقرار والأمن الدائم في البلاد.

اقرأ ايضاً.. قاليباف : الكيان الصهيوني سيلقى عقابا عسيرا على اغتياله المستشارين الايرانيين

اقرأ ايضاً.. ما موقف حماس حول استشهاد مستشارين ايرانيين بغارة على دمشق؟