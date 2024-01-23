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عبداللهيان يلتقي لافروف في نيويورك قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي

عبداللهيان يلتقي لافروف في نيويورك قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي
الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان في نيويورك نظيره الروسي سيرغي لافروف في نيويورك قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء لمناقشة تطورات المنطقة وحرب غزة، بمشاركة وزراء خارجية الدول الاعضاء في مجلس الامن والدول المؤثرة في المنطقة.

العالم - ايران

وتمحور لقاء أمير عبداللهيان ولافروف حول القضايا الاقليمية والدولية والثنائية.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى نيويورك عصر الاثنين (بالتوقيت المحلي).

ويرافق وزير الخارجية الايراني وفدا رفيع المستوى في ثالث زيارة له الى مقر الأمم المتحدة في الشهور العشرة الماضية.

وسيعقد اجتماع مجلس الأمن عصر الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، بمشاركة وزراء خارجية الدول الاعضاء في المجلس بالاضافة الى وزراء خارجية الدول المؤثرة في المنطقة.

وقد وجهت فرنسا التي ترأس مجلس الأمن الدولي في دورته الحالية، الدعوة لوزير الخارجية الايراني ووزراء خارجية بعض الدول الأخرى للمشاركة في هذا الاجتماع.

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