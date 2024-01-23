لا هو سحر ولا هو أعجوبة، إنه سلاح غـزة.. فماذا فعل بجنود الاحتلال؟

العالم - فلسطين

كيان الاحتلال شن غارات عنيفة على اغلب المناطق من بينها عشرات الغارات على مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وارتكب العدوان العديد من المجازر عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية.

واستهدف جيش الاحتلال النازحين والمقرات الطبية في خانيونس ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن المسيرات الإسرائيلية أطلقت النار على كل من يتحرك في محيط مستشفى الأمل التابع له مضيفا أن سيارات الإسعاف تعجز عن الوصول إلى المصابين في خانيونس، وأن جثث الشهداء ملقاة على الطرقات. هذا بينما قالت وكالة الأونروا للاجئين إن أحد أكبر ملاجئها في خان يونس تعرض للقصف واستشهد ستة نازحين وأصيب عدد أكبر أثناء القتال في محيطه.



ميدانيا تواصل قوى المقاومة الفلسطينة التصدي للقوات الاسرائيلية المتوغلة واعلن الاحتلال أنه بات يطوق مدينة خان يونس وبث ناشطون مشاهد قالوا إنها لدبابات الاحتلال التي انتشرت في محيط جامعة الأقصى غربي خانيونس.



هذا بينما قالت كتاب القسام أن المجاهدين يخوضون معارك عنيفة مع العدو الصهيوني مشيرة الى تدمير ناقلة جند صهيونية بخانيونس وتفجير غرفة مفخخة مسبقا في قوة صهيونية راجلة ما أدى لمقتل ثلاثة جنود وإصابة عدد آخر غرب المدينة كما اشارت كتائب القسام الى استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه في نفس المنطقة والاستيلاء على ثلاث طائرات درون صهيونية منها طائرتان انتحاريتان من نوع 'ماعوز' جنوب حي الزيتون بمدينة غزة.

وفي السياق نفسه نشرت سرايا القدس مشاهد من حمم الهاون التي اطلقها مجاهدو سرايا القدس على التحشيدات والمواقع العسكرية في محاور التقدم للعدو بمدينة خانيونس.