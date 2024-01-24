إيران تكشف عن استراتيجيتها الجادة لتعزيز العلاقات مع افريقيا

العالم -إيران

وقال مخبر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء النيجر، عصر اليوم الاربعاء، ان محادثاته مع رئيس وزراء النيجر تطرقت الى الجرائم الصهيونية في غزة وادانتها ونأمل ازالة هذا الورم السرطاني ( الكيان الصهيوني ) بسرعة لكي يعود الاستقرار والهدوء الى غزة.

وشدد مخبر بأن الاستراتيجية الجادة للحكومة الايرانية هي تطوير العلاقات مع الدول الافريقية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما اعرب عن تهانيه بمناسبة تشكيل حكومة مستقلة في النيجر المسلمة والشقيقة، مؤكدا ان شعب النيجر سيتغلب حتما على المشاكل التي يفتعلها الاعداء.