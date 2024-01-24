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إيران تكشف عن استراتيجيتها الجادة لتعزيز العلاقات مع افريقيا

إيران تكشف عن استراتيجيتها الجادة لتعزيز العلاقات مع افريقيا
الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ - ١٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية في إيران محمد مخبر، الذي يزور النيجر، ان الاستراتيجية الجادة للحكومة الايرانية الحالية هي تطوير العلاقات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية مع الدول الافريقية.

العالم -إيران

وقال مخبر خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء النيجر، عصر اليوم الاربعاء، ان محادثاته مع رئيس وزراء النيجر تطرقت الى الجرائم الصهيونية في غزة وادانتها ونأمل ازالة هذا الورم السرطاني ( الكيان الصهيوني ) بسرعة لكي يعود الاستقرار والهدوء الى غزة.

وشدد مخبر بأن الاستراتيجية الجادة للحكومة الايرانية هي تطوير العلاقات مع الدول الافريقية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما اعرب عن تهانيه بمناسبة تشكيل حكومة مستقلة في النيجر المسلمة والشقيقة، مؤكدا ان شعب النيجر سيتغلب حتما على المشاكل التي يفتعلها الاعداء.

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