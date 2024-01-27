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50 شهيدا و 100 مصاب في مستشفى ناصر في خان يونس

50 شهيدا و 100 مصاب في مستشفى ناصر في خان يونس
السبت ٢٧ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال مدير مستشفى الجراحة في مجمع ناصر الطبي د.سليم صقر في مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة عن وصول 50 شهيداً وأكثر من 100 مصاب الى هذا المجمع، مشيراً إلى أن حالة المصابين حرجة وكثير منهم وصلوا متأخرين بسبب إعاقة الإسعاف.

العالم - فلسطين

وأشار صقر إلى أنه يتواجد 40 سريراً فقط في العناية المركزة بالمستشفى وكلها ممتلئة وليس هناك غيرها لاستيعاب هذا العدد من الجرحى.

كما أوضح أن لدى إدارة المستشفى تخوفاً من تكرار السيناريو الذي حدث في مستشفيات شمال ووسط القطاع.

كما أكد مدير الجراحة في المستشفى أن ما وصل من إعانات للمستشفى لا يغطي 3% من احتياجاتها، مشيراً إلى أن هناك نقصاً حاداً في المستلزمات التي نحتاجها لعلاج المصابين.

فيما قال صقر في تصريح صحفي بأن هناك عدد كبير من النازحين داخل المستشفى، وبأن إطلاق النار متواصل حتى الآن في محيط المجمع، داعياً إلى حماية المرضى والكوادر الطبية المتواجدين في المجمع الطبي في خانيونس.

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