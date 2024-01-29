إصابة جندي من جيش الاحتلال بجراح خطيرة بعد تعرضه لعملية دهس

العالم - فلسطين

واشار المركز الفلسطيني للاعلام ان منفذ العملية قام في البداية بدهس الجندي "الإسرائيلي"، قبل أن ينزل من المركبة وبيده “بلطة”، فيما أطلق جنود الاحتلال النار عليه.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وسجّلت 16 عملًا مقاومًا، تخللها اندلاع اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، ضمن معركة “طوفان الأقصى” في الضفة والقدس المحتلتين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”، وقوع 5 عمليات إطلاق نار واشتباك مسلح، وتفجير 3 عبوات ناسفة، إضافة إلى اندلاع 7 مواجهات وإلقاء حجارة وخروج مظاهرة واحدة.