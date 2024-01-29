الإثنين ٢٩ يناير ٢٠٢٤
١١:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة جندي من جيش الاحتلال بجراح خطيرة بعد تعرضه لعملية دهس

الإثنين ٢٩ يناير ٢٠٢٤ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

أصيب جندي من جيش الاحتلال الصهيوني ، اليوم الاثنين، بجراح خطيرة، بعد تعرضه لعملية دهس قرب قاعدة بحرية في مدينة حيفا المحتلة.

العالم - فلسطين

واشار المركز الفلسطيني للاعلام ان منفذ العملية قام في البداية بدهس الجندي "الإسرائيلي"، قبل أن ينزل من المركبة وبيده “بلطة”، فيما أطلق جنود الاحتلال النار عليه.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، وسجّلت 16 عملًا مقاومًا، تخللها اندلاع اشتباكات مسلحة وإطلاق نار، ضمن معركة “طوفان الأقصى” في الضفة والقدس المحتلتين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى”، وقوع 5 عمليات إطلاق نار واشتباك مسلح، وتفجير 3 عبوات ناسفة، إضافة إلى اندلاع 7 مواجهات وإلقاء حجارة وخروج مظاهرة واحدة.

روابط ذات صلة

إصابة 19إسرائيليا.. هذه تفاصيل عملية الدهس في رعنانا بتل أبيب

إصابة جنديين صهيونيين بعملية دهس قرب القدس المحتلة

مخيّم الفوار.. الإحتلال يقتل فلسطينيا بزعم تنفيذه عملية دهس

شاهد.. دعس جنود الاحتلال على مدخل مخيم الفوار