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خاص بقناة العالم..

تفاقم معاناة نازحي غزة بسبب هطول الأمطار الغزيرة

الإثنين ٢٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

فاقمت الأمطار الغزيرة في قطاع غزة معاناة مئات آلاف النازحين في الخيام ومراكز الإيواء.

العالم - مراسلون

ورصد مراسل قناة العالم وضع النازحين الفلسطينيين في احدی مدارس الاونروا في مخيم جباليا حيث اغرقت الأمطار الغزيرة الخيام وفاقمت معاناة الفلسطينيين الذين لجأوا لهذه الخيام.

وأوضح مراسل العالم ان مياه الأمطار امتزجت مع مياه الصرف الصحي في هذه الخيام وتسببت في مأساة حقيقية للنازحين وأسفر عن أضرار مادية في الممتلكات والأغطية.

يأتي ذلك بينما يعاني النازحون من نقص في الأغطية والملابس الثقيلة ووسائل التدفئة التي يحتاجون إليها في مواجهة الأجواء الشتوية وظروف الطقس الصعبة.

وهطلت أمطار غزيرة على كافة مناطق قطاع غزة، في ظل انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

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