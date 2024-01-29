بلينكن: الرد على مقتل جنودنا في الأردن قد يكون على عدة مستويات

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وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي له في واشنطن، يوم الاثنين: "من الواضح أنني لن أكشف كيف يمكننا أن نتصرف في هذه الحالة ولن استبق الرئيس، ولكن بوسعي أن أكرر ما قاله الرئيس أمس، إننا سنرد".

وتابع قائلا إن "هذا الرد قد يكون على عدة مستويات، وهو يحدث على مراحل ويدوم فترة معينة".

يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير عن تعرض قاعدة تستضيف عسكريين أمريكيين، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرات مسيرة، مما أسفر عن مقتل 3 عسكريين أمريكيين وسقوط إصابات.

واتهمت واشنطن الجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم، وأكدت أنها سترد على أعمالها، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية وقالت إن "المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.