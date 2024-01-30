بالفيديو.. وقفة تضامنية حقوقية مع قطاع غزة في مدينة أهواز الإيرانية

العالم – خاص بالعالم

طوفان الأقصى أكبر ضربة موجعة تلقتها إسرائيل.. كلام استهل به مجموعة من أساتذة الجامعات وقضاة وخبراء حقوقيين في وقفة تضامنية لمناصرة القضية الفلسطينية وقطاع غزة ورفع دعوى دولية لمحاكمة الكيان الصهيونية وإدانة جرائمه.

وفي حديث لقناة العالم قال المحامي محسن سلكي: نحن كنقابات حقوقيين قانونيين محامين وخبراء وقضاة وأساتذة جامعة نريد من المجتمع الدولي أن يحاكم هذا الكيان الصهيوني الغاصب ويدين هذا العمل الإجرامي، ونسأل الله عز و جل أن يرحم شهداء غزة من أطفال ونساء، ونسال العالم وأحرار العالم أن يساندون أهالي غزة.

فيما قال المحامي بدر سوداني: إجتمعنا اليوم الحقوقيون في محافظة خوزستان تضامنا مع أهالي غزة، وندين المجازر التي ترتكب من قبل الصهاينة في أرض فلسطين الحبيبة وغزة، ويجب على العالم أن يصرخ صرخة واحدة لمحاكمة هؤلاء الطغاة على كل الجرائم والإبادة الجماعية.

الوقفة التضامنية شهدت التأكيد على أن نصرة فلسطين والقدس ومؤازرة قطاع غزة لم تكن وليدة اليوم واللحظة في إيران، وإنما كانت منذ انطلاق الثورة الإسلامية ولحد اللحظة.

وقال رئيس نقابة المحامين في محافظة خوزستان عبدالرضا مرعشي لمراسل العالم: إجتمعنا لنعلن للعالم أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع أنواع المجازر ضد الشعب الفلسطيني، وعلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان العمل وبسرعة لإيقاف ذلك.

الرسالة التضامنية والتي كانت في مبنى إحدى محاكم المحافظة شهدت خطابات وتواقيع تضامنية مع قطاع غزة وشعبها المظلوم.

يعتبر أهالي محافظة خوزستان أن الدفاع عن القضية الفلسطينية على رأس أولوياتهم، وأن التضامن مع شعبها المظلوم جزء لا يتجزأ من واجباتهم الشرعية والإنسانية، كما يصفون أيضا ما يتعرض إليه القطاع من خراب ودمار ما هو إلا عجز الكيان الصهيوني.

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