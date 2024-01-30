دول عربية بينها العراق الأكثر هدرا للطعام في 2023!

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ووفقاً للمؤشر فإن نحو 931 مليون طن من الطعام تهدر كل عام، وهو ما يمثل 8 إلى 10% من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالأغذية غير المستهلكة.



وفي ما يأتي إنفوغراف بترتيب الدول العربية من الأكثر إلى الأقل في إجمالي الطعام المهدر خلال العام 2023 بحسب موقع عربي 21:

وفيما يلي قائمة الدول العربية مرتبة من الأكثر إلى الأقل في إجمالي الأغذية المهدرة خلال عام 2023:

1- مصر:

كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 9.1 مليون طن

2- العراق:

كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 4.7 مليون طن

3- السودان:

كمية الغذاء المهدور خلال عام 2023: 4.2 مليون طن

4- الجزائر :

كمية الغذاء المهدور خلال عام 2023: 3.9 مليون طن

5- المملكة العربية السعودية:

كمية الغذاء المهدور خلال عام 2023: 3.6 مليون طن

6- المغرب:

كمية الغذاء المهدور خلال عام 2023: 3.3 مليون طن

7- اليمن:

كمية الغذاء المهدور خلال عام 2023: 3 ملايين طن

8- سوريا:

كمية الغذاء المهدور خلال عام 2023: 1.8 مليون طن

9- الصومال :

كمية الغذاء المهدور خلال عام 2023: 1.6 مليون طن

10- تونس :

كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 1.1 مليون طن

11- الأردن:

كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 939.9 ألف طن

12- الإمارات العربية المتحدة:

كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 923.7 ألف طن

13- لبنان:

كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 717.5 ألف طن

14- ليبيا :

كمية الغذاء المهدور خلال عام 2023: 513.1 ألف طن

15- فلسطين :

كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 501.3 ألف طن

16- عمان :

كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 470.3 ألف طن

17- موريتانيا :

كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 450.7 ألف طن

18- الكويت :

كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 397.7 ألف طن

19- قطر :

كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 267.7 ألف طن

20- البحرين:

كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 37.9 ألف طن

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