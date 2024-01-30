دول عربية بينها العراق الأكثر هدرا للطعام في 2023!

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ووفقاً للمؤشر فإن نحو 931 مليون طن من الطعام تهدر كل عام، وهو ما يمثل 8 إلى 10% من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالأغذية غير المستهلكة.
وفي ما يأتي إنفوغراف بترتيب الدول العربية من الأكثر إلى الأقل في إجمالي الطعام المهدر خلال العام 2023 بحسب موقع عربي 21:
وفيما يلي قائمة الدول العربية مرتبة من الأكثر إلى الأقل في إجمالي الأغذية المهدرة خلال عام 2023:
1- مصر:
كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 9.1 مليون طن
2- العراق:
كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 4.7 مليون طن
3- السودان:
كمية الغذاء المهدور خلال عام 2023: 4.2 مليون طن
4- الجزائر :
كمية الغذاء المهدور خلال عام 2023: 3.9 مليون طن
5- المملكة العربية السعودية:
كمية الغذاء المهدور خلال عام 2023: 3.6 مليون طن
6- المغرب:
كمية الغذاء المهدور خلال عام 2023: 3.3 مليون طن
7- اليمن:
كمية الغذاء المهدور خلال عام 2023: 3 ملايين طن
8- سوريا:
كمية الغذاء المهدور خلال عام 2023: 1.8 مليون طن
9- الصومال :
كمية الغذاء المهدور خلال عام 2023: 1.6 مليون طن
10- تونس :
كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 1.1 مليون طن
11- الأردن:
كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 939.9 ألف طن
12- الإمارات العربية المتحدة:
كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 923.7 ألف طن
13- لبنان:
كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 717.5 ألف طن
14- ليبيا :
كمية الغذاء المهدور خلال عام 2023: 513.1 ألف طن
15- فلسطين :
كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 501.3 ألف طن
16- عمان :
كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 470.3 ألف طن
17- موريتانيا :
كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 450.7 ألف طن
18- الكويت :
كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 397.7 ألف طن
19- قطر :
كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 267.7 ألف طن
20- البحرين:
كمية الغذاء المهدر خلال عام 2023: 37.9 ألف طن
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