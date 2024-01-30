هكذا وجه 'أبوحمزة' كلمته لــنتنياهو..

العالم - فلسطين

قال المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة، إن "فكرة النصر الصهيوني على قوى المقاومة في قطاع غزة بدأت تتلاشى شيئا فشيئا".

وأضاف، أن "الأمر بدا واضحا جليا في كابينت الحرب، الذي لا يرقى لأن يكون مجلسا قرويا في إحدى البلدات".

وأكمل: "أبشروا أهل غزة إن نصر الله قادم، فالبشريات من الميدان وما نراه، وكفى بذلك برهانا ودليلا".

وتابع أبو حمزة خلال كلمته الموجهة لبنيامين نتنياهو، قائلا: "إن تهديداتك الفارغة بمواصلة الحرب لم ولن تجدي نفعا، بأي جيش ستواصل حربك يا نتنياهو؟! الجيش المهزوم المأزوم المصاب بالأمراض النفسية المعدية، أم الجيش الذي لا يجيد مواجهة الرجال في كل بقاع قطاع غزة".

واستطرد:"أيها المجرم الدجال، كد كيدك واسع سعيك، فوالله لن تميت عزمنا، ولن تمحُ ذكرانا، ولن يسقط عنك عار أفعالك في غزة، ما جمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، ونحن بإذن الله أهل الحرب والنصر وأنتم الخاسرون".

أبو حمزة: لن يعود أسرى الاحتلال الا بقرار من المقاومة

كما أكد المتحدث باسم سرايا القدس أبو حمزة انه لو فتش الاحتلال رمال غزة وبحرها لن يعود أسراه الا بقرار من المقاومة.

وقال أبو حمزة في كلمته، نقدر صبر شعبنا ونعلن عن مواصلة التصدي أمام آلة البطش الإسرائيلية في كافة المحاور.

وأضاف: أسقطنا عدداً كبيراً من مسيرات العدو على امتداد القطاع واستهدفنا خطوط الإمداد لـ"جيش" الاحتلال.

وأكد أن تهديدات نتنياهو بمواصلة الحرب لن تجدي نفعاً.

ووجه أبو حمزة كلامه للاحتلال قائلاً: إن أسراكم لن يعودوا إليكم إلا بقرار من المقاومة.

وتابع: نوجه تحيتنا لرديف مقاومتنا والسلاح الأخوة في حزب الله واليمن ومقاومة العراق الباسلة وكل من حذا حذوهم.

وأكد أن فكرة النصر الصهيوني على فصائل المقــاومة في غزة بدأت تتلاشى شيئا فشيئا وما زلنا نؤكد أن لن يعود الأسرى إلا بقرار من المقــاومة شئتم أو أبيتم.

وأعلن أبو حمزة عن سلسلة عمليات مباركة منها القنص والقصف والاستحكام واستهداف الخطوط اللوجيستية وإسقاط عدد من طياراتهم المسيرة.

وأكد: من وسط المعارك والمعاناة نعلن مواصلة التصدي والكفاح أمام آلة البطش الصهيونية في كل محاور التقدم.