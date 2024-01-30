مصادر مصرية تتوقع التوصل لاتفاق تعليق إطلاق نار وصفقة تبادل للأسرى

العالم _ فلسطين

ونقلت وكالة العربي الجديد للانباء عن مصدر مصري قوله، إن "الأمور تسير في اتجاه إيجابي"، لافتاً إلى أنه "من المناقشات الأولية التي أُجريت بين المسؤولين في مصر وقيادة حركة حماس، على مدار الأسبوع الحالي، والتي كان آخرها لقاء جمع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة بقيادات في الحركة بالقاهرة مساء الاثنين، فإنه يبدو أن هناك تحركاً إلى الأمام نحو إتمام الاتفاق".

وكشف المصدر عن أن الأمر "يتعلق ببعض الصياغات والتفاصيل المرتبطة بمراحل الاتفاق المعروض على الحركة، والتي تم تداولها في اجتماع باريس الذي ضم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنيع، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل.