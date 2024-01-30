الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤
٠٧:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر مصرية تتوقع التوصل لاتفاق تعليق إطلاق نار وصفقة تبادل للأسرى

مصادر مصرية تتوقع التوصل لاتفاق تعليق إطلاق نار وصفقة تبادل للأسرى
الثلاثاء ٣٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

توقعت مصادر مصرية مطلعة على التحركات الخاصة بملف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، التوصل إلى اتفاق بتعليق إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى بين كيان الاحتلال والمقاومة في غزة، مطلع الأسبوع المقبل.

العالم _ فلسطين

ونقلت وكالة العربي الجديد للانباء عن مصدر مصري قوله، إن "الأمور تسير في اتجاه إيجابي"، لافتاً إلى أنه "من المناقشات الأولية التي أُجريت بين المسؤولين في مصر وقيادة حركة حماس، على مدار الأسبوع الحالي، والتي كان آخرها لقاء جمع مسؤولين في جهاز المخابرات العامة بقيادات في الحركة بالقاهرة مساء الاثنين، فإنه يبدو أن هناك تحركاً إلى الأمام نحو إتمام الاتفاق".

وكشف المصدر عن أن الأمر "يتعلق ببعض الصياغات والتفاصيل المرتبطة بمراحل الاتفاق المعروض على الحركة، والتي تم تداولها في اجتماع باريس الذي ضم مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنيع، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري اللواء عباس كامل.

روابط ذات صلة

هنية: تلقينا مقترح اجتماع باريس وندرسه لتقديم الرد عليه

تفاصيل عن مقترح للإفراج عن الأسرى يعرض على حماس

قطر متفائلة بمحادثات وقف إطلاق النار بغزة وحماس ترى نتنياهو غير جاد