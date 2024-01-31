تشكيلة سوريا اليوم أمام إيران.. الخريبين ورقة رابحة وصباغ يقود الهجوم

العالم- الرياضة

خلال الدور الأول استقبلت شباك المنتخب السوري هدفا واحدا وهي حصيلة جيدة، تبرز مدى قدرة هذا المنتخب على تحصين خطوطه الدفاعية واستغلال المرتدات الهجومية.

ونخصص هذا الموضوع للحديث عن تشكيلة سوريا اليوم ضد إيران في كأس آسيا 2023، وعن أهم العناوين المرتبطة بها.

ومن المرتقب ألا يجري كوبر تغييرات كثيرة على التشكية التي بدأت المباريات الأولى في دور المجموعات من المسابقة، إذ يعتمد على الرباعي عبدالرحمن ويس وثائر كروما وأيهم أوسو ومؤيد العجان، أسماء أبرز تنافسية كبيرة خلال المباريات الأولى، خصوصا أمام منتخب أوزبكستان وهي المباراة التي منحت المنتخب السوري بعدا آخر، وأظهرت قدرته على إيقاف منتخبات الصف الأول، أما على المستوى الهجومي، يحافظ كوبر على ورقة الخربين على مقاعد البدلاء من أجل الشوط الثاني، ويعتمد على الثنائي إبراهيم هيسار وبابلو صباغ.

وتنتظر الجماهير السورية أداء متميزا من نجومها خلال هذه المباراة من أجل تحقيق إنجاز التأهل إلى الدور ربع النهائي والذي سيضع رفاق صباغ ضمن أقوى 8 منتخبات في القارة.

ويلتقي الفائز في هذه المباراة في الدور ربع النهائي، مع الفائز من مباراة البحرين واليابان التي تقام يوم الأربعاء أيضاً.

وكان منتخب إيران تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط كاملة من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من الإمارات الثانية وفلسطين الثالثة، في حين أنهت هونغ كونغ الصين مبارياتها دون نقاط.

وأقيمت مساء السبت تدريبات المنتخب الإيراني لكرة القدم بجد ونشاط في نادي الريان القطري، حيث تستضيف الدوحة بطولة كأس اسيا استعداداً للمباراة القادمة أمام المنتخب السوري.

وشارك في هذه التدريبات 24 لاعباً ولا يزال مجيد حسيني يعمل تحت إشراف طبيب الفريق وستحدد نتائج الفحوصات اليومية حالته.

وتضمنت تدريبات المنتخب الوطني تنفيذ مهام تكتيكية، وبعد المراحل الأولية من التدريبات، خاض لاعبو المنتخب الوطني برامج تكتيكية متنوعة من خلال تقسيمهم إلى فريقين.

اللعب ضمن الفريق والتركيز على مراجعة الخطط الدفاعية والهجومية كانا من أهم عناصر التدريب التكتيكي للمنتخب الوطني.

وخلال هذه المباراة المفعمة بالحيوية والجدية بين مجموعتي المنتخب الوطني، ادلى المدرب أمير قلعة نوئي بتوجيهات للاعبين شملت نقاطا مختلفة.

الايراني " جهانبخش": نحن جاهزون من الناحية البدنية والفنية والذهنية للمباراة مع سوريا

وشدد علي رضا جهانبخش لاعب وسط منتخب إيران لكرة القدم على أهمية الحذر من ارتكاب الأخطاء، عندما يتقابل الفريق مع سوريا وقال : أنا سعيد بما تحقق حتى الآن، قدمنا مستويات جيدة في دور المجموعات ونأمل أن نواصل بذات النسق أمام منتخب سوريا الذي يمتلك دفاعاً جيداً ولم يستقبل سوى هدف وحيد.

وأضاف: نحن جاهزون من الناحية البدنية والفنية والذهنية، في الأدوار الإقصائية يتعلق الأمر بالتفاصيل الصغيرة حيث الخطأ يكلفنا الكثير، وعلينا اتباع التعليمات اللازمة من الجهاز الفني الذي قام بتحضيرات جيدة وعمل مميز للغاية في الفترة الأخيرة.



وتابع: أظهرنا مدى قوتنا في دور المجموعات، لكن ذلك لا يكفي لأن المرحلة الآن مختلفة، علينا الحذر وعدم ارتكاب الأخطاء داخل الملعب، كما نريد إثبات مدى الجودة التي لدينا والاستمرار في تقديم المستويات الجيدة.



وختم حديثه بالقول: نطمح بمواصلة مشوارنا بنجاح وتحقيق الانتصار لإسعاد الشعب الإيراني، فالجماهير تشكل لنا مصدر إلهام وتمنحنا الطاقة لبذل أقصى الجهود الممكنة لتحقيق النتائج المشرفة.

تشكيلة سوريا المتوقعة في مواجهة إيران:

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة

خط الدفاع : مؤيد العجان - عبد الرحمان ويس- ثائر كروما - أيهم أوسو

خط الوسط : خليل إلياس - محمود الأسود - فهد اليوسف

خط الهجوم: مارديك مارديكيان - بابلو صباغ

تشكيلة إيران المتوقعة في مواجهة سوريا:

علي رضا بيرانوند، روزبي جشمي، شجاع خليل زاده، رامين رضايان، إحسان حاج صفي

، سعيد عزت الله، سامان قدوس، علي رضا جهانبخش، مهدي قائدي، مهدي طارمي، وسردار آزمون.

لعب المباراة: استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل

حكم المباراة: جونغ هيوك كيم