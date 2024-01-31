الشيخ يزبك: المقاومة جاهزة اذا اراد الاحتلال توسيع دائرة الحرب لتكون شاملة

العالم - ضيف وحوار

وقال الشيخ يزبك خلال برنامج "ضيف وحوار" على شاشة قناة العالم الإخبارية، إن الثورة الإسلامية شكلت منحى جديد في تاريخ البشر، ان الثورة الإسلامية المباركة أثلجت قلوب كل الموالين والمحبين والمتعطشين، إلى إحقاق الحق.وأضاف، أن مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني ملك القوب وجذبها إليه.

الثورة الإسلامية شكلت منحنى جديد في تاريخ البشرية

وأشار الشيخ يزبك إلى أن الإمام الخميني عندما اجتاح كيان الاحتلال الإسرائيلي الأراضي اللبنانية بعث بقوات من حرس الثورة الإسلامية والتعبئة لمساندة الشعب اللبناني في مواجهة هذا العدو الإسرائيلي من منطلق الرؤية الإستراتيجية بعيدة الأمد.

وأوضح الوكيل الشرعي العام لقائد الثورة الإسلامية أية الله السيد على الخامنئي في لبنان، أن الامام الخميني كان يرى بأنه لا بد من مواجهة العدو الإسرائيلي لأنه غدة سرطانية يجب اغتلاعها، وعلى كل مسلم قادر عليه أن يقاوم لتحرير فلسطين من هذه الجرثومة الصهيونية.

ولفت إلى الشيخ محمد يزبك، أن مفجر الثورة الإسلامية عندما أرسل رسله لمساعدة الشعب اللبناني في مواجه كيان الاحتلال الإسرائيلي هو أكبر دليل على حضور القضية الفلسطينية بين يدي الإمام الخميني فكر الإمام، مشيرا إلى أن الإمام هو الذي أمر بإنشاء جيش العشرين مليون لتحير فلسطين.

وتابع: أن المقاومة إنطلقت حين مجي قوات من الحرس الثورة الإسلامية والتعبئة إلى لبنان لمساندة الشعب اللبناني في مواجهة الاجتاح اللبناني، وبدأنا نحن العمل مع أهلنا في لبنان لإيجاد أرضية لمقاومة العدو الإسرائيلي.

وقال الشيخ محمد يزبك إن التجربة التي خاضها حرس الثورة في مواجهة شاهنشاه، نقلت إلينا وبدأ التجهيز والإعداد لمواجهة العدو الإسرائيلي.

وأضاف، أن من تعاليم الإمام الخميني قدس سره التوكل على الله وأن النصر من عند الله لذا كنا في المقاومة نتحرك باتجاه الأمل في التحرير وتأدية تكليفنا أما ان نستشهد في هذا الطريق ونترك الآثار لجيل يأتي في ما بعد أما ان نستمر مع الجيل، لذا كنا نعيش هذا الأمل ولذلك بقيت هذه المقاومة ضمن هذا الأمل تتصاعد يوما بعد آخر حتى تم تحرير لبنان في عام 2000 بجهود متواضعة في مواجهة العدو الإسرائيلي حيث كان الإنتصار للإرادة والعزيمة ولدماء الشهداء والمقاومين.

وأشار الشيخ محمد يزبك إلى أن المقاومة لم تتوقف عند الانتصار على العدو الإسرائيلي في عام 2000 إنما أخذت على الإعداد للمستقبل وان تكون إلى جانب المجاهدين والمقاومين في داخل فلسطين وتنسيق في ما بين المقاومة في لبنان وبينهم على مسائل محدودة.

وأوضح الشيخ محمد يزبك أن المقاومة بدأت بالإرادة والعزيمة والقبضات الحسينية من خلال هذا استطاعت أن تسقط مشروع الآخرين وبعدها هذه المقاومة أخذت تنمو وتتصاعد أكثر فأكثر حتى وصلت إلى التنسيق الكامل وأن تشكل محور تحت عنوان محور المقاومة الممتد من لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن وبرعاية قائد الثورة الإسلامية، مما كانت عليه في الماضي.

ما قبل عملية طوفان الأقصى ليس كما هو بعده

وأكد أن الشيخ محمد يزبك، عملية طوفان الأقصى عملية مباركة جاءت نتيجة الظلم والحصار والتشريد لشعب الفلسطيني أكثر من 70 عاما، وأن ما قبل عملية طوفان الأقصى ليس كما هو بعده، مؤكدأ أن عملية طوفان الأقصى هزت كيان الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن المقاومة في كل المحور تحملت مسؤوليتها في دعم الشعب الفلسطيني في غزة ومقاومته الشريفة التي تواجه هذا العدو.

وأشار إلى أن الشيخ محمد يزبك أكثر من ثلاثة أشهر ونصف المقاومة تتصدى للعدو الإسرائيلي، وهناك جبهات تساند غزة وتساند الضفة والمقاومة في فلسطين، إنطلاقا من دعم الجمهورية الإسلامية التي لم تبخل بأي شيء من دعمها بكل ما أتيت من قوة، إلى اليمن، والمقاومة في اليمن التي تصدت لأن تقطع الطريق لإيصال السفن إلى الكيان الإسرائيلي معتبرا خطوة اليمن بأنها تعبير صادق من شعب أبي كريم صادق شريف ويشعر بمظلومية الشعب الفسطيني في غزة وواجه كل العالم في هذا.

أميركا هي التي تقود الحرب ضد غزة

وقال الوكيل الشرعي العام لقائد الثورة الإسلامية أية الله السيد على الخامنئي في لبنان إن الجبهة العراقية المساندة للمقاومة في فلسطين بإعتبار أن أميركا هي شريكة في الحرب على غزة وفلسطين وهي التي تقود الحرب ولا تقبل أن توقف اطلاق النار لهذا المقاومة العراقية توالت ضرباتها على القواعد الأميركية في سوريا والعراق.

المقاومة في لبنان تخوض حرب ضروس

وأضاف، في جنوب لبنان نخوض حرب حقيقية ضروس بضربات المقاومة على طول الحدود ولذلك مستوطنات العدو الإسرائيلي في الشمال خرج المستوطنون منها ويعيشون في قلق، ومؤكدا أن الإسرائيلي عندما يعتدي على لبنان نرد عليه الصاع صاعين.

المقاومة جاهزة اذا اراد الاحتلال توسيع دائرة الحرب

وأكد الشيخ يزبك أن المقاومة لا تسعى لحرب شاملة انما ساند لإيقاف الاعتداء ووقف إطلاق النار على غزة وعندما يقف إطلاق النار على غزة فيكون لحادث حديث، وأما اذا ما بقي العدو بهذه الشراسه على عزة وعلى الضفة فستبقى المقاومة تتصدى لهذا العدو، مشددا على أن العدو اذا حاول ان يهدد ويتوعد ويمارس الضغوطات من خلال الدول الغربية فأن لا حديث إلا مع وقف إطلاق النار عن غزة واذا العدو الإسرائيلي يريد أن يوسع نطاق الحرب لتكون شاملة فالمقاومة جاهزة وحاضرة، مؤكدا أن المقاومة إلى الان لم تستخدم كل ما لديها من سلاح وقوة.