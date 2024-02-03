كأس آسيا..إيران تتطلع اليوم الى الفوز على اليابان بنكهة الإنتقام

العالم- الرياضة

والتقى منتخب إيران واليابان 18 مرة حتى الآن، حيث فاز كل فريق في 6 منها، وانتهت 6 من المباريات بالتعادل. وفي مباراة إيران واليابان وجهاً لوجه، تجاوزت الكرة خط المرمى 40 مرة، وكانت حصة إيران 19 وحصة اليابان 21 هدفا.

انتصار إيران الأول

وأقيمت أول مباراة وجهاً لوجه بين الفريقين في دورة الألعاب الآسيوية 1951، وانتهت بالتعادل السلبي، وبعد يومين من نفس المباراة التقى الفريقان مرة أخرى، وتمكنت فيه إيران من الفوز على خصمها بنتيجة 3:2 لتحقق فوز إيران الأول على هذا الفريق.

أفضل فوز لفريقين

يعود أفضل انتصار لإيران على اليابان إلى دورة الألعاب الآسيوية عام 1986، عندما تمكن منتخبنا الوطني من هزيمة خصمه من شرق آسيا بهدفين سجلهما سيد مهدي أبطحي وناصر محمد خاني. في المقابل، يعود أفضل انتصار للفريق السامورايي (لقب المنتخب الياباني) إلى كأس الأمم السابقة، عندما تمكنوا من الفوز على إيران 3-0 في نصف النهائي.

علي دائي هو أفضل هدافي إيران

تمكن إجمالي 13 لاعبًا من إيران من افتتاح مرمى اليابان، ويمتلك علي دائي أفضل الإحصائيات بتسجيله 4 أهداف. وفي المنتخب الياباني يعتبر "يويا أوساكو" و"أوسامو مايدا" أفضل هدافي هذا المنتخب أمام إيران بتسجيلهما هدفين.

ومن بين اللاعبين الحاليين في المنتخب الوطني، يتمتع مهدي ترابي بتاريخ حافل في تسجيل الأهداف للمنتخب الياباني. وفي المباراة الودية بين الفريقين عام 2016 والتي انتهت بالتعادل 1-1، سجل الترابي هدف إيران الوحيد.

تواجدت إيران في المجموعة الثالثة من هذه البطولة واستطاعت الفوز في جميع مبارياتها الثلاث أمام منتخبات فلسطين وهونغ كونغ والإمارات وتأهلت إلى مرحلة الإقصاء برصيد 9 نقاط وكانت النتيجة 5: 3 أمام الحاجز السوري وتأهلوا إلى المرحلة ربع النهائية.

وكان المنتخب الياباني ضمن المجموعة الرابعة واحتل المركز الثاني بعد العراق برصيد 6 نقاط وتأهل لمرحلة الإقصاء. واجهت اليابان البحرين في دور الـ16 وهزمت هذا الفريق بسهولة بنتيجة 3:1. ولعب أياسي يويدا، مهاجم المنتخب الياباني، دورًا بارزًا في نجاح هذا المنتخب في بطولة كأس أمم آسيا بتسجيله 4 أهداف، ومن بعده جاء تاكومي مينامينو في المركز الثاني برصيد هدفين.

ويعتبر مهدي طارمي أفضل هدافي إيران في هذه البطولة برصيد 3 أهداف، ولا يمكنه مرافقة المنتخب في هذه المباراة المهمة بسبب طرده في اللقاء مع سوريا.

فشل إيران أمام اليابان في تاريخ كأس أمم آسيا

تواجهت إيران واليابان 4 مرات في تاريخ كأس أمم آسيا، 2 منها إنتهت بانتصار السامورايي و2 منها انتهت بالتعادل، وحتى الآن لم تتمكن إيران من الفوز على اليابان في هذه البطولة، والتي يمكن أن تنبه لاعبي المنتخب وتحفز منتخبنا الوطني على إزالة هذه الإحصائية السلبية من اسم إيران في مباراة اليوم.

وسيدير هذه المباراة الحكم الصيني "مانينغ"، ويجب أن ننتظر لنرى أسيفوز منتخب بلادنا في هذه المباراة المهمة على نظيره الياباني أم لا.

وقال أمير قلعه نوئي مدرب منتخب إيران: أعتقد أن هذه المباراة هي بمثابة المباراة النهائية حيث أننا سنواجه منتخباً قوياً جداً وقدم أداءً مميزاً في الأدوار الإقصائية، حيث لاحظنا أن أداء المنتخب الياباني يزداد قوة من مباراة لأخرى.

وأضاف المدرب الإيراني: لعبنا مباراة قوية وصعبة أمام سوريا في دور الـ16، وأعتقد أننا كنّا قادرين على حسم اللقاء في الوقت الأصلي خاصة بعد أن أهدرنا العديد من الفرص السانحة للتسجيل، ولكنني أشكر اللاعبين على مجهودهم الكبير وحسمهم التأهل.

وتابع: نعم وقت الاستراحة بين المباريات قصير وهذا يشكل ضغطاً على اللاعبين، ولكن هذه قواعد اللعبة التي علينا الالتزام بها، لذلك حاولنا خلال اليوميين الماضيين التعافي من الإجهاد والاستعداد ذهنياً وبديناً بالشكل المطلوب حتى نكون مستعدين لخوض مواجهة اليابان بأفضل طريقة.

وختم بالقول: نملك العديد من اللاعبين المميزين والمهمين في صفوف فريقنا، وننتظر منهم استغلال خبرتهم وتقديم كل ما بوسعهم داخل أرضية الميدان، الشيء المهم أنه تجمعنا علاقة قوية ومميزة داخل وخارج الملعب وهذا بالطبع في غاية الأهمية خاصة أن هنالك الملايين من الإيرانيين الذين يدعموننا، وبالتالي علينا تحقيق أفضل النتائج من أجلهم.