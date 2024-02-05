شاهد مراسلة العالم تعزف آلة موسيقية ايرانية

العالم - مراسلون

روح الشرق الساحرة؛ هكذا عرفت الموسيقية التقليدية الضاربة في جذور التاريخ والتي عشقتها المرأة الايرانية وامتازت فيها.

حزينة انغام هذه الآلة لكنه حزن عذب ينعش الروح هکذا تشعر عندما تسمع الی عزف ليلا ميثمي، احدی الفنانات الرائدات في الموسيقی التقليدية في جنوب غربي ايران، فهي تحترف العزف علی آلة السه تار والدف ایضا.

وقالی ليلی ميثمي لقناة العالم:"حالیا لدي فرقة دف تسمى دلوان و فرقة أخرى نسائية تسمى يسنا، احرزت المركز الثاني في مهرجان مرصاد في إسلام آباد الغربي والمركز الأول في مهرجان أروند للموسيقى".

استاذة السه تار ليلی تدرس المقامات الاصيلة في معهد لتعليم الموسيقی وتعزف في فرقة آوای محمدي التي تضم ما يزيد عن عشرين عازفة من مختلف الأعمار.

وقالت فاطمة بوشهري وهي قائدة فرقة آوای محمدي: "نحن مجموعة من النساء اجتمعنا في معهد شمس التبريزي للموسيقى وأسسنا فرقة تراثية تمت دعوتنا لعدة مهرجانات داخل وخارج البلاد كانت آخر المشاركات لنا في مهرجان تكريم جلال الدين الرومي في مدينة قونية التركية. تمكنا بحجابنا ان نكون خير سفير لإيران وان نقوم بفعالياتنا داخل وخارج البلاد".

المرأة الإيرانية تألقت في الموسیقی الكلاسيكية والتقليدية بعد انتصار الثوره الاسلامیة فی ایران وحافظت علی هذا الفن الأصيل الرابط بین الشرق والغرب.

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