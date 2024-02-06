الاحتلال يواصل قصفا عنيفا لأرجاء غزة مع تركيزه على خانيونس

العالم - فلسطين المحتلة

وافاد "المركز الفلسطيني للاعلام"، ان قوات الاحتلال واصلت ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 123 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وأضاف المصدر، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف فجر اليوم على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز العدوان على خانيونس، مستهدفا منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وارتقى شهداء وأصيب آخرون بقصف الاحتلال شقة سكنية في برج D6 في مدينة حمد السكنية شمالي غربي خان يونس وهناك مناشدات لمركبات الإسعاف بالتحرك للمكان.

وسقطت شظايا في ساحة مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس بعد تعرض منازل مجاورة للقصف المدفعي الإسرائيلي.

من جهتها، أفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء مخيمي عقبة جبر ومخيم عين السلطان، بأريحا.

وحسب الوكالة، قالت مصادر محلية، إن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر، ومخيم عين السلطان، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق رصاص حي.

وشنت طائرات الاحتلال منتصف الليل غارات جوية إسرائيلية في المنطقة الجنوبية لخان يونس.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا في منطقة الظهرة غربي خان يونس؛ ما أدى لاشتعال النيران فيه.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27,365 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66,630 آخرين، في حصيلة غير نهائية، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.