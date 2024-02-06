العميد رادان : قدّمنا 80 شهيداً من أجل أمن الشعب خلال 10 اشهر

العالم - ايران

وقال العميد رادان في تصريح له اليوم الثلاثاء على هامش زيارته إلى محافظة سمنان شرق طهران: ان قوى الامن الداخلي قدمت هذا العام 80 شهيدا لتوفير الأمن والراحة للشعب ، والليلة الماضية استشهد ضابط كبير في إحدى المحافظات.

واضاف: إن الضابط الكبير الذي استشهد كان من أكثر منتسبي قوى الامن الداخلي اخلاصا وتضحية وقد نال الشهادة من أجل امن الشعب.

وفي جانب اخر من تصريحه اشار العميد رادان إلى تنفيذ خطة لبناء وحدات سكنية خاصة لقوى الامن الداخلي في جميع أنحاء البلاد، وقال: إن حركة بناء 100 ألف وحدة سكنية لقوى الامن الداخلي قد بدأت في جميع أنحاء البلاد.

وبيّن أنه يجب اتخاذ إجراءات جدية في مجال توفير السكن لكوادر الامن الداخلي وأضاف: لقد بدأت إجراءات جيدة في هذا المجال، وهي تسير بقوة؛ ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الجهد لإكمال الوحدات السكنية بسرعة.