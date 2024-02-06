السيد عبدالملك الحوثي، صرخة بوجه المستكبرين منعا لتكميم الأفواه

العالم - اليمن

واضاف السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، انه في الـ26 من شهر رجب لـ20 عاماً خلت ارتقى شهيد القرآن السيد القائد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، موضحا ان شهيد القرآن استهدف بإشراف وتحريض أمريكي في الحرب الأولى وما تلاها من حروب متتالية ضد المشروع القرآني، وان الحرب الأولى مطبوعة بالطابع العدواني والاجرامي والوحشي وبالتكبر والطغيان والظلم.

واكد ان لا مبرر ولا مشروعية لاستهداف الشهيد القائد وقضيته أنه تحرك بمشروع قرآني يرشد الأمة للتصدي للهجمة الأمريكية والإسرائيلية والغربية،وان أحداث 11 من سبتمبر صناعة صهيونية لتكون ذريعة للسيطرة المباشرة على المسلمين ومسخ هويتهم واحتلال بلدانهم، مشيرا الى ان الشهيد القائد تحرك بمشروع قرآني وبخطوات عملية في بدايتها الصرخة في وجه المستكبرين لكسر حاجز الصمت.

وشدد السيد الحوثي على ان الصرخة في وجه المستكبرين جاءت لمنع تكميم الأفواه وللانتقال بالناس من حالة الاستسلام إلى الموقف، وجاءت لتحصن الأمة من التطويع والولاء لأعدائها وللارتقاء بها نفسيا وذهنيا وتهيئتها للمواقف الأكبر، مبينا ان مع الهتاف بالشعار تحرك الشهيد القائد بالمقاطعة للبضائع الأمريكية والإسرائيلية وهي ذات أهمية كبيرة في المواجهة الاقتصاديةن كما ترافق معه النشر للوعي القرآني والكشف للمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية والغربية.

يتبع..