فيديو خاص: عن كواليس دور اميركا في الحرب على القطاع؟!!

العالم - خاص بالعالم

وقال عضو المكتب السياس لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين علي ابو شاهين في لقاء خاص لقناة العالم الاخبارية: ان ابناء الشعب الفلسطيني المرابطين المضحين الصامدين في قطاع غزة يقاتلون اليوم مع مقاومتهم الباسلة نيابة عن كل الامة، دفاعا عن مقدساتها وثوابتها وهويتها، في هذه المعركة المفصلية التاريخية غير المسبوقة في تاريخ الصراع مع هذا العدو.

واضاف ابوشاهين ان معركة طوفان الاقصى تختلف عما سبقها من معارك وعمليات، وما انزلته بالاحتلال على كل المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية، معتبرا انها ضربت هيبة الكيان وجيش الكيان الذي يقوم على قوة الردع وارهاب المنطقة وتحقيق اجندته من خلال الردع والترهيب.

واكد ان معركة طوفان الاقصى حققت اهدافها منذ اليوم الاول، حيث كانت القضية الفلسطينية ذاهبة نحو التصفية والشطب والتجاهل والتهميش، وكان قطار التطبيع يسير بكل اريحية، وكان على وشك اتمام صفقة تطبيع مع السعودية، كما ان الحصار على غزة الخانق كان مطبقا اكثر واكثر والتهديد بالاغتيالات وتغيير الواقع السياسي في القطاع كان مستمرا، بدعم من الادارة الاميركية.

وتابع عضو المكتب السياس لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين علي ابو شاهين: وفي الضفة الغربية كان هناك حب ابادة ضد الفلسطيني ومخطط للتهجير تحدث به سموتريتش قبل اشهر، بانه ليس امام الفلسطينين في الضفة اما التهجير او الانسياق للارادة الاسرائيلية او القتل.

وشدد ابو شاهين على ان 7 اكتوبر جاء ليغير هذه الامور وليعيد القضية الفلسطينية الى الصدارة من اجل ايجاد حل للقضية الفلسطينية، معتبرا انها اليوم عادت القضية الاولى في العالم.

واتهم عضو المكتب السياس لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين علي ابو شاهين: الولايات المتحدة بأنها هي من يدير الحرب منذ اليوم الاول، على مستوى مجلس الامن واستخدام الفيتو ويحدد الاستراتيجية بهدف قلب المشهد مع اسرائيل وتحويل نصر المقاومة الى هزيمة، واجتثاث المقاومة نهائيا، وفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني.

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