خبيرة تغذية تنصح بعدم تناول هذا الخضار بشكل نيء

العالم- الصحة

تحذر من تناول السبانخ النيئة، حيث قد تتسبب في مشاكل صحية، خاصة للكلى.

يفسر الخبراء أن تناول السبانخ النيئة يمكن أن يزيد من خطر تكوين حصى الكلى، بسبب احتوائها على نسب عالية من الأوكسالات. هذا يعرّض الجسم للتأثر بتلك الضرر.

وتؤكد الدراسات أن الطهي يقلل من تأثير الأوكسالات في السبانخ ويحمي الكلى. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر الطهي أهمية خاصة فيما يتعلق بصحة العظام، حيث يمكن أن تعوق السبانخ النيئة امتصاص الكالسيوم وتزيد من خطر الهشاشة.

من ناحية أخرى، يُشدد على فوائد السبانخ المطهية:

تعزيز المناعة:

بفضل احتوائها على فيتامين C الذي يعزز قدرة الجسم على مكافحة العدوى.

صحة القلب:

بفضل احتوائها على البوتاسيوم الذي يدعم الدورة الدموية وضبط ضغط الدم.

تنظيم سكر الدم:

بفضل أليافها التي تساعد في تنظيم امتصاص الكربوهيدرات وتقليل الارتفاعات الحادة لسكر الدم.

مكافحة الأنيميا:

بفضل توفيرها لجرعة جيدة من الحديد الذي يساهم في إنتاج كريات الدم الحمراء.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

بفضل أليافها التي تحسن حركة الأمعاء وتسهل عمليات الهضم.

تقوية النظر:

بفضل احتوائها على فيتامين A بنسبة مرتفعة.

فقدان الوزن:

بفضل انخفاض سعراتها وقدرتها على كبح الشهية.

للتمتع بفوائد السبانخ بشكل آمن وصحي، يُفضل تناولها مطهية بدلاً من تناولها نيئة.