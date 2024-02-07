ماذا قالت الصحف الاسرائيلية عن رد حماس علی ورقة باريس؟

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في رام الله ان صحيفة معاريف والقناة 12 الاسرائيلية وصحيفة يديعوت احرونوت أكدوا ان حركة حماس اشترطت بقبول هدنة من 3 مراحل كل منها تستمر لـ45 يوم يتم الافراج عن اسری فلسطينيين ازاء اخلاء سبيل اسری اسرائيليين.

وأكد مراسل العالم ان صحف عربية وعبرية اشارت الی ان حركة حماس تطالب بإدخال 300 الی 500 شاحنة من المساعدات الدولية، يومياً الی غزة، اضافة الی رفع جزئي من الحصار علی قطاع غزة.

اما موقع واللا الاسرائيلي فقد كشف عن ان حركة حماس تطالب بالإفراج عن 1500 اسير فلسطيني ممن يسميهم الاحتلال "ذوي الايد الملطخة بدم الاسرائيليين"، متوقعاً ان ترفض "اسرائيل" هذا الطلب.

ودعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القيادة الامنية والسياسية للاجتماع خلال ساعات لدراسة رد حركة حماس.

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وتوقع مراسل قناة العالم ان يسبب هذا الرد من حركة حماس، مزيداً من الخلافات داخل كيان الاحتلال وسيقف نتنياهو بين المطرقة والسندان حيث سيطلب جانب من الحكومة الاسرائيلية علی رأسها بيني غانتس وغادي ايزنكوت التوصل الی هدنة وجانب اخر وهم المتطرفين علی رأسهم ايتمار بن غفير وسموتريتش ممن يعارضون قبول اي ورقة أو صفقة تأتي من جانب حماس لأنهم يرونها بمثابة الخسارة في الحرب.

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