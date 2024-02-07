عبداللهيان: لا يمكن القضاء على حماس

العالم - ايران

واشار وزير الخارجية الإيراني في تصريح له خلال مراسم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية بحضور السفراء الأجانب المقيمين في طهران إلى التطورات في فلسطين، وقال: إننا نحيي هذا العام ذكرى انتصار الثورة في ظل مرور أكثر من أربعة أشهر على الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد شعب غزة المظلوم. منذ البداية، نعتقد أن الحرب ليست الحل وأنه لا يمكن القضاء على حماس. واليوم تنتظر الأطراف المتفاوضة رد حماس.

وأضاف: تخفيف حدة الحرب والتوترات مرتبط بمعالجة جذور القضية الفلسطينية. وقد سجلت إيران وجهة نظرها في الأمم المتحدة.

كما قال أمير عبداللهيان: إن حكومة السيد رئيسي تعتقد اعتقادا راسخا بمسار الدبلوماسية والمفاوضات ولم تنأى بنفسها أبدًا عن طاولة المفاوضات ولن تفعل ذلك أبدًا. ولكن التفاوض من أجل الإنجاز، وليس التفاوض لتأجيل النتائج، وليس التفاوض من أجل التفاوض.

وأضاف: نوصي أمريكا بالكف عن التملص وعدم الوفاء بالوعود، والالتزام بنتائج المفاوضات التي كانت تسير بشكل جيد في حكومتنا.