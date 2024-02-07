الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤
٠٧:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 07-02-2024

الأربعاء ٠٧ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 06-02-2024

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش 05-02-2024