العراق: أمريكا قوضت كافة تفاهمات بغداد وواشنطن

العالم- العراق

وقال رئيس خلية الإعلام الأمني العراقي اللواء تحسين الخفاجي في بيان نشرته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن استهداف سيارة تابعة لـ "الحشد الشعبي" بطائرة أمريكية مسيرة أدى إلى استشهاد قادتها، يعد عدوانا جديدا وأنه يقوض كل التفاهمات.

وأضاف "نحمل الجانب الامريكي وقوات التحالف تداعيات هذه الأعمال الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة البلاد، وهي نسف واضح لكل المحادثات التي تجري بين الجانبين".

وشدد اللواء الخفاجي على أن "هذا الاستهداف هو عدوان واضح، و خرق للسيادة العراقية، وجر المنطقة الى تداعيات خطيرة".

في غضون ذلك صرّح مصدر مخول في الخلية، بأن "من أقدم على استهداف عجلة تقل قياديين اثنين في الحشد الشعبي في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، هي طائرات أمريكية مسيرة اخترقت الأجواء العراقية".

بدورها أكدت كتائب حزب الله في بيان، استشهاد وسام محمد صابر (أبو باقر الساعدي) إثر قصف للقوات الامريكية في بغداد.

وتبنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم امس الأربعاء، الهجوم الذي استهدف القيادي في كتائب حزب الله (ابو باقر الساعدي)، في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، مشيرة الى انه مسؤول عن الهجمات التي تستهدف قواتها في المنطقة.

وكانت القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي قد أفادت، في يوم السبت الماضي الثالث من شهر شباط، أن قواتها شنت غارات جوية في العراق وسوريا.

وأعلنت الحكومة العراقية وعلى لسان الناطق باسمها استشهاد 16 عنصراً من القوات الأمنية واصابة 25 آخرين بجروح نتيجة القصف الذي استهدف مواقع عسكرية وامنية في محافظة الأنبار غربي البلاد.