"ميتا" تحذر من تداعيات موت زوكربيرغ!

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وكجزء من تقريرها السنوي الذي تم تقديمه هذا الشهر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لعام 2024، حذرت "ميتا"، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، من المخاطر المحتملة على أعمالها وربما سعر سهمها بسبب بعض أنشطة زوكربيرغ المحفوفة بالمخاطر.

وقالت "ميتا" في التقرير: "نحن نعتمد حاليا على الخدمات والأداء المستمر لموظفينا الرئيسيين، بما في ذلك مارك زوكربيرغ". وأضافت أن زوكربيرغ وبعض أعضاء الإدارة الآخرين "ينخرطون في أنشطة مختلفة عالية الخطورة، مثل الرياضات القتالية... والتي تحمل خطر الإصابة الخطيرة والوفاة".

وأضاف التقرير: "إذا أصبح السيد زوكربيرغ غير موجود لأي سبب من الأسباب، فقد يكون هناك تأثير سلبي مادي على عملياتنا".

ويشار إلى أن زوكربيرغ، البالغ من العمر 39 عاما، بدأ التدريب على فنون القتال البرازيلية "جيو جيتسو" التي تركز في المقام الأول على القتال بالأيدي، أثناء فترة الإغلاق الناجمة عن "كوفيد-19"، وأخبر المذيع ليكس فريدمان العام الماضي أن القيام بذلك أدى إلى "تعرضه للضرب" كثيرا.

ثم بدأ بعد ذلك التدريب على فنون القتال المختلطة (Mixed martial arts أو اختصارا MMA)، وهي مزيج بين مجموعة من فنون الدفاع عن النفس، وتقنيات ومهارات مختلفة. وقد اشتهرت هذه الرياضة بين رياضيين مشاهير، مثل الروسي حبيب نورمحمدوف والإيرلندي كونور ماكغريغور.

وفي العام الماضي، كتب إيلون ماسك تدوينة على "إكس" بأنه "على استعداد لخوض معركة في قفص" مع زوكربيرغ، حيث أجاب الأخير بالموافقة.

وحاول دانا وايت، الرئيس التنفيذي لبطولة القتال النهائي (UFC)، دون التوصل إلى اتفاق لتنظيم ما توقع أنه سيكون "أكبر قتال على الإطلاق في تاريخ العالم".

وفي سبتمبر الماضي، قال ماسك إن زوكربيرغ رفض نزاله في إيطاليا، وعقب انسحابه من القتال في الكولوسيوم، عرض ماسك أن يذهب لزوكربيرغ في منزله باعتباره "مكانا آمنا"، فأجاب زوكربيرغ أنه "على سفر".

وكتب ماسك آنذاك على صفحته على موقع "إكس": "لماذا لا يريد قتالي؟ لقد قال زوكربيرغ فلتحدد مكان القتال، وقد حددته، وحددت منزله، فقال إنه مسافر في رحلة. ربما نقاتل حينما يعود".

ثم في نوفمبر، كشف زوكربيرغ عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصيب بتمزق في أحد الأربطة الصليبية الأمامية أثناء التدريب على فنون القتال المختلطة.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تستغرق الإصابة، التي تطلبت عملية جراحية، عدة أشهر للشفاء، لكنه ذكر في منشور على "إنستغرام" أنه "ما يزال يتطلع إلى القتال بعد التعافي".