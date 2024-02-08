فيديو خاص: تفاصيل حصرية عن تشييع ابو باقر الساعدي

العالم - خاص بالعالم

واغتالت الولايات المتحدة امس القيادي في الحشد الشعبي ابو باقر الساعدي في هجوم بطائرة مسيرة على سيارته في العاصمة العراقية، محاولة تبرير ذلك بانه يأتي في اطار الرد على الهجوم الاخير على قواتها في الاردن والذي اودى بحياة ثلاثة من قواتها فيما جرح العشرات.

وقال مراسلنا: بدأ في بغداد مراسم تشييع القائد الشهيد الكبير ابو باقر الساعدي من مديرية اعلام الحشد الشعبي وسط غضب وحزن يهيمن على هذه الاجواء، وقد وصل قبل قليل جثمان الشهيد ابوباقر الساعدي.

واضاف: هذا الهجوم كانت له ردود فعل غاضبة وشاجبة ومطالبة بإنهاء الوجود الاميركي على الاراضي العراقية.

واشار مدير مكتب قناة العالم الاخبارية الى ان الهجوم وقع الليلة الماضية وسط احياء سكنية في العاصمة بغداد وواجه ردود فعل غاضبة من الحكومة العراقية والقوى السياسية والشخصيات والقيادات السياسية والعسكرية والامنية.

واوضح ان ابو باقر الساعدي كان مستشارا في هيئة الحشد الشعبي العراقي وهي قوة مسلحة رسمية تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحىة، واستهداف هذا القائد الكبير يعتبر انتهاكا للسيادة العراقية ولكل الاعراف الدولية وحرمة الدم العراقي ومنعطفا في العدوان على الشعب العراقي.

وتابع: هذا الاستهداف تم في بغداد ويفتح صفحة جديدة للاعتداءات الاميركية على السيادة العراقية والشعب العراقي ويشكل كسرا لكافة الحرمات ولكافة الخطوط الحمراء ضد الشعب العراقي والسيادة العراقية.

واشار مدير مكتب قناة العالم الخبارية الى ان الحكومة العراقية اصدرت بهذا الخصوص بيانا شاجبا وغاضبا ومستنكرا بأشد الكلمات لهذا العدوان ووصفته بأنه يشكل خرقا للسيادة العراقية ويدفع بانهاء الوجود الاميركي على الاراضي العراقية وخروج عن مهام التحالف الدولي والقوات الاميركية على الارضي العراقية وتقويض لكافة التفاهمات بين العراق والتحالف الدولي.

واضاف مراسلنا: الاطار التنسيقي ايضا ادان في بيان هذا العدوان وهذا الاغتيال الغادر لقائد كبير في الحشد الشعبي، واعتبر ان هذا العدوان يشكل اختراقا لكافة الخطوط الحمراء، وطالب الحكومة العراقية بالعمل على الاسراع بانهاء الوجود الاميركي على الاراضي العراقية.

واكد ان هناك غضبا وموقفا رسميا واضحا بضرورة انهاء الوجود الاميركي على الاراضي العراقية وبأنه بات يشكل تهديدا للسلم الاهلي، وحرمة دم الشعب العراقي.

المزيد في حديث مدير مكتب قناة العالم الاخبارية في بغداد ....