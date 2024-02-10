تعنت اسرائيلي في قبول ملاحظات حماس علی ورقة باريس

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في القدس أن تل أبيب سلمت رد "إسرائيل" على ورقة حماس حول صفقة تبادل الأسرى، إلى قطر ومصر والولايات المتحدة.

وبعدما ناقش مجلس الحرب الإسرائيلي لساعات عدة رد حماس، جرت محادثات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين ونظرائهم في قطر ومصر وأمريكا، تم خلالها نقل الرسائل الإسرائيلية.

وقال مراسل العالم ان الاحتلال عبر للوسطاء عن رفضه النسبة التي حدّدتها حماس للأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين.

كما عبرت الاحتلال للوسطاء في قطر ومصر عن رفضه مطالب المقاومة الفلسطينية، بخصوص المسجد الأقصى ووضع الأسرى الفلسطينيين في السجون لديه، وقال إنها غير مقبولة ولا صلة لها بالصفقة الحالية.

ورفض الاحتلال بحث موضوع رفع الحصار عن غزة خلال مفاوضات تبادل الأسرى، ولن تقبل "إسرائيل" بسحب قواتها من وسط قطاع غزة وعودة النازحين إلى الشمال في المرحلة الأولى، لكن الاحتلال في الوقت ذاته مستعد للانسحاب من مراكز المدن في القطاع.

وقالت "إسرائيل" للوسطاء إنها تعارض طلب حماس إضافة عبارة "بشكل دائم" إلى البند الذي ينص على إجراء مفاوضات غير مباشرة، بشأن العودة إلى السلام في المرحلة الأولى من الصفقة.

ويعود السبب في ذلك إلى رفض الاحتلال الالتزام بإنهاء الحرب بعد الانتهاء من تنفيذ صفقة إطلاق سراح الرهائن.

كما أوضحت "إسرائيل" للوسطاء في قطر ومصر أنها غير مستعدة لأن تناقش، في إطار المفاوضات حول صفقة الرهائن، شرط حماس برفع الحصار عن غزة.

وأكدت للوسطاء أن مفتاح إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذي قدمته حماس في جوابها غير معقول.