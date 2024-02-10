فيديو لم تشاهده عن قاعدة برج-22 في الاردن!!

العالم - خاص بالعالم

القاعدة التي تضم عددا من الجنود الأميركيين وتحتل موقعا مهما استراتيجيا، تقع في أقصى نقطة شمالية شرقي الأردن، حيث تلتقي حدود البلاد بسوريا والعراق.

وتقول الولايات المتحدة إن دورها هو تقديم الدعم اللوجستي، مع وجود 350 من عناصر الجيش والقوات الجوية في القاعدة.

ولكن ما لم يذكره البنتاغون بحسب موقع المؤسسة الاخبارية 'إنترسبت' هو أن البرج 22 قاعدة للطائرات بدون طيار، تقوم بعمليات تجسس بعيدة المدى على المقاومة في سوريا والعراق المجاورتين، وفقًا لمصدرين عسكريين أمريكيين.

كما تعمل القاعدة أيضا كمنشأة انطلاق لقوات العمليات الخاصة وقاعدة للمروحيات الطبية.

وبينما يقول البنتاغون إن مهمة القاعدة كانت مواجهة جماعة داعش الإرهابية، الا انه منذ بدء عملية طوفان الأقصى، تحول تركيزها إلى المقاومة في المنطقة، حتى ان الخبراء من بينهم مسؤولون سابقون في الخارجية الاميركية شككوا في ان تكون مهمتها الرئيسية مواجهة داعش، حيث لا توجد ادلة على ذاك.

وقال أحد الطيارين الموجودين في القاعدة، بحسب موقع 'إنترسبت' ان القول بأن عمل القاعدة يقتصر على الدعم اللوجستي هو محض هراء، فلم يكن ايصال المواد الغذائية والوقود اسبوعيا الى قاعدة التنف القريبة الا جزءا صغيرا من مهمة القاعدة.

وكشف عن ان هدفها الرئيس هو تقديم معلومات استخباراتية للقوات الجوية المتمركزة في قواعد أخرى، وتشغيل طائرات مسيرة للتجسس لاستهداف المقاومة في العراق وسوريا، رغم إصرار إدارة الاميركية على أنها لا تريد توسيع الحرب في المنطقة.