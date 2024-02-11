بدء مسيرات ذكرى الـ45 لانتصار الثورة الاسلامية في أرجاء ايران

العالم - إيران

وانها ثورة انهت تبعية وانقياد ايران لاميركا والغرب واسقطت نظام الملكية العميلة الذي اراد ابعاد الشعب الايراني عن اصالته وقيمه وجذوره الاسلامية واخذ هذا الشعب نحو ظلام وحضيض التبعية للحضارة الغربية وانحطاطها الثقافي والسياسي والاخلاقي.

مسيرات ذكرى انتصار الثورة في مدينة مشهد شمال شرقي إيران

مسيرات ذكرى انتصار الثورة في مشهد

ويخرج ابناء الشعب الايراني اليوم في مسيرات يوم 22 بهمن (11 فبراير) ليؤكدوا ثباتهم جيلا بعد جيل على المبادئ السامية التي رفعت الثورة الاسلامية المباركة لوائها وبعثت الأمل في نفوس كل المستضعفين والمظلومين في العالم.

مسيرات ذكرى انتصار الثورة في مدينة رشت شمال إيران

مسيرات ذكرى انتصار الثورة في مدينة رشت

ولمراسم الاحتفال ومسيرات هذا العام نكهة خاصة ، خصوصا بعد افشال المؤامرة الكبيرة التي شنت ضد ايران الاسلام خلال الشهور الماضية مستهدفة الأمن الداخلي والوحدة الداخلية في ايران عبر اثارة احداث الشغب ودعمها عبر حرب هجينة غربية سياسية واعلامية واقتصادية ونفسية تعددت وسائلها واساليبها ، لكنها فشلت وتكسرت على صخرة وعي ويقظة ومقاومة ووحدة الشعب الايراني وحكمة القيادة الرشيدة.

مسيرات ذكرى انتصار الثورة في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران

مسيرات زاهدان