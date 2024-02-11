شاهد.. فيديو نشره 'حزب الله' يبث الرعب بكيان الاحتلال!

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن نشر حزب الله اللبناني، مقطع فيديو يوثق استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بأربع صواريخ؛ أمر مثير للقلق.

وأوضحت، أن الصواريخ التي يطلق عليها اسم "ألماز" والتي استهدفت الدبابة الإسرائيلية؛ تطابق تماما صواريخ "سبايك" الإسرائيلية.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن الصاروخ يصل لمدى 8 كم، ويمكن تركيبه على طائرة إضافة لاستخدامه كصاروخ موجه من الأرض وهو بذلك يشابه صاروخ "جيل" الإسرائيلي، ويستطيع الصاروخ الإيراني إصابة الهدف المحدد له مسبقاً وكذلك يمكن لمطلق الصاروخ التحكم به أثناء تحليقه واختيار هدف وتوجيه الصاروخ له.

ونشر الإعلام الحربي في حزب الله اللبناني، امس السبت، مقطع فيديو يظهر مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية دبابة ميركافا في موقع البغدادي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بصاروخ موجه خاص.

وعن طريق نشره مشاهد من استهداف ثكنة "كِيلع" التابعة لجيش الاحتلال في الجولان السوري المحتل؛ أعلن حزب الله اليوم عن تنفيذه العملية "رقم 1000" ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق السبت، أفادت وسائل إعلام، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة جدرا شمال مدينة صيدا، في عمق جنوب لبنان، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين.

وأعلن حزب الله، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:15 من مساء يوم السبت 10-02-2024 تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في مرتفع حدب عيتا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".

وأعلن كذلك، عن استهداف موقع جل ‏العلام بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة.، بالإضافة إلى سيطرته على مسيرة للاحتلال الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة، وكذلك قصف ثكنة ‏برانيت العسكرية بالأسلحة الصاروخية. ‏

كما وأعلن حزب الله، اليوم، عن ارتقاء اثنين من مقاوميه وهما: عماد أحمد ملحم من بلدة الناقورة وخليل محمد علي فارس من بلدة عيترون "على طريق القدس".