شاهد.. أطباء في لندن يتظاهرون بالأكفان والتوابيت

العالم - مراسلون

منذ فجر السابع من أكتوبر، لم يهدأ الشارع البريطاني، حيث يستمر التفاعل والتظاهر احتجاجاً على المحازر المرتكبة ضد أبناء غزة. وانضم أطباء لندن والكادر الطبي إلى هذا الحراك، نقلوا صوتهم للعالم، مطالبين بوقف استهداف المستشفيات ووقف قتل الأبرياء.

بأكفان وتوابيت رمزية، خاض المحتجون صمتاً حداداً، ملتزمين بهدوء في شوارع لندن ووصلوا إلى مقر رئاسة الوزراء، حيث يؤكدون أن صمتهم يكون أكثر إيضاحاً من الكلام. عل الحكومة تجيب على هذا الصمت بالتزامها بوقف إطلاق النار.

وقال أحد المتظاهرين وهو يحمل جسد رمزي لطفل فلسطيني:"لقد قتل 11 الف طفل وفقد 17 الف آخرون والديهم او يعيشون بغير رعاية، وهذا أمر غيرمقبول؛ هذا الامر مستنکر تماماً ونحن نحاول تغيير الوضع".

ومن خلال التفاعل الكبير، ينظم الأطباء مظاهرات ووقفات أسبوعية، معبرين عن تواصلهم والتزامهم بالمعايير التي تحمي حقوق الأطباء وتعزز حماية المدنيين في غزة.

وقال أحد المتظاهرين لقناة العالم:"القانون الدولي الانساني واضح يحرم الاعتداء علی الاطباء والمراکز الصحية والمستشفيات ولکن تطبيق هذا القانون واعماله هو المعضلة الاساسية.

بالأکفان والتوابيت الاطباء مجدداً يتظاهرون ولکن هذه المرة ليس فقط حزناً علی آلاف الشهداء في غزة بل لتأبين نکسة النظام البريطاني الذي کفن وطنية الانسانية وأضاع بوصلة عدالته بالانکار.