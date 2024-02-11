1400 مدينة و35 ألف قرية ايرانية تشهد احتفالات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

العالم - مراسلون

واوضح مراسلنا انه خلال عشرة الفجر عمت الاحتفالات ارجاء الجمهورية الاسلامية طوال الايام الـ10 الماضية واليوم سيشهد انطلاق مسيرات مليونية في حوالي 1400 مدينة و35000 قرية بالاضافة الى الجزر الايرانية.

واضاف ان المسيرات في العاصمة طهران انطلقت منذ الساعة 9:30 صباحا من المساجد التي تم تعينها باتجاه ميدان آزادي (ساحة الحرية) الذي سيكون قبلة لهذه المسيرات.

وتابع ان 12 مسار تم تحديدة لهذه المسيرات والتي سيصل من خلالها المشاركون للوصول الى ميدان ازادي، ومن المقرر ان يلقي رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي كلمة في ختام هذه المسيرات.

ويعد يوم الحادي عشر من شباط فبراير عام ألف وتسعمئة وتسعة وسبعين يوم انتصار الثورة الاسلامية في إيران حين استطاع الشعب الايراني اجتياز عصر الهيمنة والاستبداد وإسقاط النظام الملكي وتأسيس حكومة وطنية واسلامية على أساس السيادة الشعبية.

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