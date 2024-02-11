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بالصورة.. استعراض صاروخ 'قيام' في شوارع طهران!

بالصورة.. استعراض صاروخ 'قيام' في شوارع طهران!
الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

تم الكشف عن نظام صواريخ أرض-أرض إيرانية الصنع من طراز "قيام" للجمهور على هامش مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران.

العالم - إيران

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