ممثل الجهاد : الجمهورية الاسلامية تدعم فلسطين منذ 45 عاما وحتى الان

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وقال ناصر ابو شريف في تغطية خاصة بمناسبة الذكرى الـ45 لانتصار الثورة الاسلامية ان المشروع الغربي كان مسيطر على المنطقة منذ تقريبا العام 1800 وانتهى بشقه البريطاني الفرنسي الالماني الاوروبي عام 1945، وبعدها بدأت الحقبة الامريكية والتي مازالت مسيطرة على منطقتنا.

واكد ابو شريف ان الثورة الاسلامية كانت انقلابا على هذا الوضع، حيث ان ايران ذلك الحين كانت اهم بلد في التبعية لامريكا، ولكن الثورة الاسلامية غيرت من حالة التباعية لحالة الاستقلال الكامل.

واضاف انه الان بعد 45 سنة لا يوجد مستشار غربي واحدا في ايران، مشيرا الى انه سابقا لم يكن هناك صانع ايراني واذا اردت ايران رصاصة يجب جلبها من امريكا اما الان كل شيء ذاتي وايراني من القرار الى الاسلحة.

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وفي الشأن الفلسطيني قال ممثل حركة الجهاد الاسلامي ان ايران الشاه كانت موالية لامريكا وبالتالي لكيان الاحتلال، وتركيا كانت كذلك ومصر كانت تنسحب من الصراع وكل الدول المهمة كانت تبنى علاقات مع كيان الاحتلال ، تم أتت الثورة الاسلامية واصبحت داعما لفلسطين ومازلات منذ 45 سنة تدعم فلسطين في كل المجالات كقضية اسلامية وقضية حق مقابل الباطل وقضية انسانية في مقابل الظلم الصهيوني الاجنبي والعربي الاقليمي.

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