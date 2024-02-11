طهران.. منظومات دفاعية وصواريخ في ساحة الحرية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من ساحة آزادي (الحرية) ان الالاف من المواطنين الايرانيين، انطلقوا في مسيرات شعبية في شوارع العاصمة، سائرين نحو ساحة آزادي.

وتزينت ساحة آزادي بمنظومات دفاعية وصواريخ محلية الصنع وحاملات الأقمار الصناعية وزوارق حربية ومسيرات وغيرها من الأدوات الدفاعية، كنماذج من الانجازات الدفاعية التي توصلت اليها ايران، منذ انتصار الثورة الاسلامية.

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ويحتفل الشعب الايراني في 1400 مقاطعة ومحافظة و35 ألف قرية الذكری الـ45 لانتصار الثورة الاسلامية.

واضافة لمراسلي قناة العالم، يشارك 7300 مراسل ايراني واجنبي في تغطية أحداث مسيرات الذكری الـ45 لانتصار الثورة الاسلامية.

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