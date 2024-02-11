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مراسل العالم..

الاحتلال يرتکب مجزرة تخلف 25 شهيداً في رفح

الأحد ١١ فبراير ٢٠٢٤ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

كشف مراسل قناة العالم في رفح عن مجزرة ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي في هذه المدينة خلفت 25 شهيداً.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق في سماء رفح والقصف الاسرائيلي علی هذه المدينة مستمر، حيث استشهد 25 فلسطيني في مجزرة وقعت خلال استهداف منزلاً يؤوي النازحين الفلسطينيين في رفح.

وأكد مصدر طبي وصول 58 شهيداً الی مستشفی أبويوسف النجار خلال الساعات القليلة الماضية بفعل القصف والغارات المستمرة والمركزة علی رفح التي تؤوي أكثر من مليون و400 نازح فلسطيني.

واستمرت الابادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في مدينة خانيونس حيث يتواصل القصف المدفعي والاستهداف الممنهج والعنيف لبيوت المواطنين الفلسطينيين حيث استشهد أكثر من 11 شهيداً داخل مجمع ناصر الطبي بفعل الحصار الاسرائيلي للمجمع.

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